Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Факел - Сокол

17.09.2016, Суббота, 18:00 мск Воронеж, стадион Центральный Россия. ФНЛ, 13 тур Факел - Сокол
Россия. ФНЛ (2015/2016)
28 тур
27 марта, воскресенье 16:00 Сокол 3:2 Факел
10 тур
7 сентября, понедельник 19:00 Факел 1:0 Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
28 тур
25 мая, воскресенье 19:00 Факел 2:1 Сокол
14 тур
29 сентября, воскресенье 17:00 Сокол 2:1 Факел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
18 тур
22 октября, понедельник 19:00 Сокол 1:0 Факел
4 тур
31 июля, вторник 19:00 Факел 2:0 Сокол
Россия. Кубок (2012/2013)
1/64 финала
18 августа, суббота 19:00 Факел 0:1 Сокол
Чемпионат России 2001
20 тур
4 августа, суббота 00:00 Факел 0:1 Сокол
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Сокол 2:1 Факел
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
...
  • Читайте нас: 