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Судьи
Главный судья:
Сергей Куликов (Саранск)
Помощники:
Артур Зайнагутдинов (Уфа), Роман Милюченко (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Химки - Динамо

12.10.2016, Среда, 18:30 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: Сергей Нечай (Ростов-на-Дону) Россия. ФНЛ, 13 тур Химки - Динамо
Товарищеские матчи 2015

27 марта, пятница 13:30 Динамо 1:1 Химки
Товарищеские матчи 2013

24 марта, воскресенье 14:00 Динамо 1:2 Химки
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 20:00 Динамо 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 15:00 Химки 0:2 Динамо
2 тур
21 марта, суббота 15:15 Динамо 3:2 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
16 тур
2 августа, суббота 18:00 Химки 1:1 Динамо
2 тур
23 марта, воскресенье 18:00 Динамо 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 19:30 Химки 1:0 Динамо
6 тур
21 апреля, суббота 19:00 Динамо 2:1 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М 38 26 9 3 64:25 +39 87
2. Тосно 38 21 12 5 63:30 +33 75
3. Енисей 38 19 6 13 54:42 +12 63
4. СКА-Хабаровск 38 15 14 9 45:33 +12 59
5. Тамбов 38 15 12 11 42:34 +8 57
6. Спартак-2 38 15 11 12 56:43 +13 56
7. Кубань (ЛФЛ) 38 14 13 11 44:37 +7 55
8. Шинник 38 15 9 14 41:39 +2 54
9. Тюмень 38 14 11 13 48:43 +5 53
10. Факел 38 14 11 13 38:40 -2 53
11. Химки 38 11 16 11 40:47 -7 49
12. Волгарь 38 12 9 17 39:49 -10 45
13. Зенит-2 38 9 16 13 44:51 -7 43
14. Балтика 38 9 15 14 25:35 -10 42
15. Сибирь 38 9 15 14 31:46 -15 42
16. Луч 38 9 15 14 27:41 -14 42
17. Мордовия 38 11 7 20 39:50 -11 40
18. Сокол 38 8 15 15 34:53 -19 39
19. Спартак Нч 38 7 17 14 26:37 -11 38
20. Нефтехимик 38 6 9 23 28:53 -25 27
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 13 октября 2016, 16:29

    Ужасная игра Динамо!

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 12 октября 2016, 21:17

    Ничья хорошо для химок

    0
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    Рейтинг: +23

    AlexRusBrantas 12 октября 2016, 19:57

    оле-оле-оле

    0
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    Рейтинг: +22

    Alexdrill 12 октября 2016, 19:03

    Когда же уже Паша начнет играть? c его то зарплатой

    1
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    Рейтинг: +38

    Олегенс 12 октября 2016, 18:42

    Два восьмых номера в одной команде. Ну, это нормально!

    1
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 12 октября 2016, 00:34

    без вариантов и больше

    -3
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