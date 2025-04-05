Статистика по турнирам

Россия. Первая лига 2024/2025 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. ФНЛ 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Кубок ФНЛ 2015 Россия. ФНЛ 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2003