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Александр Побегалов
Статистика
Александр Побегалов - статистика
Россия
8 апреля 1956 (70)
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Россия. Первая лига 2024/2025
Россия. Кубок 2020/2021
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Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2003
Команда
И
В
П
Н
Шинник
6
3
1
2
Россия. Первая лига, 27 тур
Алания
1 : 2
05.04.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 26 тур
Шинник
1 : 1
29.03.2025
Нефтехимик
Россия. Первая лига, 25 тур
Сочи
1 : 2
23.03.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 24 тур
Шинник
1 : 0
15.03.2025
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 23 тур
Шинник
0 : 1
09.03.2025
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 22 тур
Балтика
0 : 0
02.03.2025
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