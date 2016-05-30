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Мускулистый «Газовик», сражение «Зенита-2» и «Спартака-2» и другие перипетии прошедшего сезона ФНЛ

Гонка за чемпионство

Как таковой борьбы за первое место толком не получилось: уж больно мускулистым на этот раз оказался «Газовик» (кстати, уже переименовавшийся в «Оренбург»). Будто новенькая иномарка, заехавшая на автостоянку к подержанным «Жигулям», поднявшая шум ревом мотора, за тур до финиша сорвала чемпионскую ленточку, за четыре – гарантировала себе повышение. При этом все могло решиться гораздо раньше, если бы не ничейная кара, сошедшая на Оренбург весной.

И только два тюнингованных авто – крепкий тульский пряник «Арсенал» и закаленная опытом «Томь» – попытались осложнить жизнь дебютанту РФПЛ. Но в итоге устроили междусобойчик друг с другом. Второй билет с позолотой достался Туле, а сибиряки пробились в элиту, вернув в ФНЛ бедолагу «Кубань». Если бы еще и «Волгарь» по сумме двух встреч опрокинул «Анжи», то перводивизионный десант оказался бы крайне внушительным.

Гонка за звание лучшего бомбардира

На троне главных голеадоров – трехглавый дракон. И вполне себе огнедышащий. Артем Делькин из «Газовика», Хасан Мамтов из «Тюмени» и Максим Житнев из «Сибири» расслабляться соперникам не давали вообще, наштамповав по 16 забитых мячей. Средняя голова (а значит, главная) – Делькин. Триумфатор лиги, записавший к тому же на свой счет всего-то один гол с пенальти, теоретически мог бы ни с кем лидерство не делить, если бы не весенняя травма.

Однако заслуг еще двух героев умалять не имеем права. Мамтов, принявший участие в каждом матче «Тюмени», вытянул команду-неожиданность наверх. А Житнев помогал «Сибири» не только в атаке, но и в обороне. Однажды даже встал в ворота, отразил пенальти и спас для сибиряков три очка. Чем не усиление для команд второй восьмерки РФПЛ?

Гонка за жизнь

Если у некоторых клубов Премьер-лиги имеются беды с деньгами, то что уже говорить про ФНЛ. Ни один сезон не обходился без финансовых дыр – это уже клеймо, отличительная черта. Нынешний – не исключение. Впрочем, по-своему особенный. В этот раз много, кто тонул, но в гонке за жизнь до финиша доплыли все. И это главная победа. То «Луч-Энергия», то «Шинник», то КАМАЗ, то «Байкал» считали последние копейки, чтобы рассчитаться с долгами, но и то все проблемы решить не смогли.

Двое последних с ФНЛ попрощались досрочно, а вот два первых продемонстрировали чудеса стойкости. Особенно «Шинник». Зимой главный тренер ярославцев Александр Побегалов заявил «Бомбардиру»: «Риск прекратить существование есть не только у «Шинника», но и у остальных клубов». К счастью, бед Александр Михайлович никому не напророчил.

Гонка за посещаемостью

После возвращения в ФНЛ «Факел» лихо сиганул наверх и остановился в шаге от стыковых матчей. Вклад болельщиков в такой скачок не меньший, чем игроков и тренерского штаба. В первом круге воронежцы стали самым посещаемым клубом лиги, во втором – прилично сбавили. Но только вдумайтесь: 16200 фанатов на матче с «Арсеналом» – фантастика! «Атмосфера на футболе здесь зачастую круче, чем в Премьер-лиге», – признался полузащитник Виктор Свежов.

Посоперничать с «Факелом» может все тот же «Арсенал». Вылет туляков в ФНЛ после сезона в РФПЛ повлиял на заполняемость местного 20-тысячника, но не критично. Народ здесь по-прежнему живет футболом и даже на рядовой матч забивает трибуны примерно наполовину. Согласитесь, это гораздо симпатичнее, чем унылая посещаемость вылетевшего из элиты «Динамо».

Братская гонка

Одновременное появление в чемпионате фарм-клубов «Спартака» и «Зенита» привлекло внимание фанатов не меньше, чем приключение авантюриста Валерия Карпина в Армавире. Крутое дерби двух столиц – неплохая афиша для первой лиги, которая в нужный момент подсыпала перца. До матчей первых команд им, конечно, далековато, но без зрелища не обошлось и тут. Обе схватки остались за боксером в сине-бело-голубых трусах: в первой встрече «Зенит-2» одержал минимальную победу по очкам, во второй – хет-триком Шейдаева отправил «Спартак-2» в нокаут.

Но это все локальные войны. На длинной дистанции именно москвичи крепче стояли на ногах и даже осели у зоны стыков. А вот петербуржцы изрядно натерпелись в битве за выживание, однако свое место все же отвоевали. Значит, столицы будут биться и в следующем сезоне.

Россия. ФНЛ Россия Оренбург Арсенал Шинник Факел Спартак-2 Зенит-2 Свежов Виктор Мамтов Хасан Делькин Артем Житнев Максим Шейдаев Рамиль Побегалов Александр
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