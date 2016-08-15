Грядущее увольнение Петреску, диагноз Тихонова и выездные мучения «Динамо». Чем запомнится 7-й тур ФНЛ

«Хотите, проституток вам снимем?». Как болельщики отчитывали футболистов «Кубани»

Только что закончился матч «Химки» – «Кубань». Под грустные мотивы песни «Полковнику никто...» игроки «Кубани» дружно подошли на растерзание к своим фанатам. Футболисты оперлись на перила и не могли смотреть болельщикам в глаза. «Мы понимаем, что-то не получается» – начал один из фанатов. Но тут же на полуслове был прерван «заводящим» кубанского сектора. «Вы что, девки что ли, не получается... Чего вам не хватает? Хотите, давайте соберемся на шашлыки семьями, мы подарим вам нужную энергетику! Хотите, проституток снимем? Чего вам не хватает, ответьте!!!» – пламенная речь фаната захватила всех без исключения. Вратарь Дмитрий Стажила не смог сдержать слез.

Все четыре химкинских удара в створ превратились в голы. Особенно «вратарским» получился последний: форвард хозяев Дмитрий Ахба не сильно пробил в ближний угол ворот. В следующую секунду трибуны праздновали гол, а сам Ахба не сразу поверил, что пробил Стажилу. Не верили своему счастью и остальные футболисты «Химок»: 4:1 над «Кубанью» стали первой победой красно-черных в сезоне.

«Я никогда не был на последнем месте» – грустно произнес Дан Петреску «Виноват и я, и руководство, и наши игроки. Пока не могу сказать, почему мы выступаем так плохо. Я не понимаю, что происходит». Зато болельщики, похоже, стали понимать, что к чему. «Властям Краснодара выгодно, чтобы в городе была одна команда, да еще и финансируемая частным лицом» – ответ одного из фанатов «Кубани» настраивает на самый пессимистичный лад. Руководство клуба в ближайшие дни может вогнать последний гвоздь в желто-зеленый гроб: Дан Петреску близок к увольнению.

Вожак Тихонов, бомбардир Широков и разгром «Спартака». Помните ли вы лучший сезон «Химок»

Два перелета? Огромная влажность и невыносимая духота? Лишь бы не стадион «Центральный»!

«Енисей» не может забить на родном «Центральном» 10 матчей подряд! Хотя моменты имеет буквально в каждом матче. Андрей Тихонов нашел средство от проклятья и стал по-особому настраивать команду на гостевые поединки. «По дороге во Владивосток мы пережили два перелета, огромную влажность и невыносимую духоту» – жаловался рулевой «Енисея». Зато во Владивостоке нет стадиона под названием «Центральный».

Первый тайм прошел в равной скучной борьбе. Основной момент матча случился на 61-й минуте: Артур Малоян в окружении четырех (!) защитников продрался во вратарскую и расстрелял голкипера. «Луч» всей командой побежал отыгрываться, за что нарвался на еще одну контратаку – 0:2! «В ФНЛ все команды одинаковые, за исключением одного-двух лидеров» – эйфории в настроении Андрея Тихонова замечено не было. В этот вечер он выступал в роли доктора и диагноз турниру поставил абсолютно верный.

«У нас новый коллектив. Но именно в таких матчах, при таких условиях подготовки зарождается команда» – заключил Тихонов. «Енисей» стал еще сплоченнее! И готов побороть великое проклятье «Центрального». Все шансы для этого есть: в Красноярск едет «Спартак-2».

«С сегодняшнего дня мы отказываемся от фэйр-плей». Что случилось в матче «Спартак-2» – «Тюмень»

«Спартак-2» – «Тюмень», 50 минута матча. Только что Хасан Мамтов удвоил счет. Гости быстро перехватили мяч у разыгравших мяч с центра поля спартаковцев и побежали забивать третий гол. Но вдруг получивший мяч Данил Кленкин упал на газон и, изнемогая от боли, стал просить о помощи. Футболисты «Тюмени» принялись сигнализировать об этом арбитру, чей свисток промолчал. Форварды «Спартака-2» Давыдов и Яковлев вышли к воротам и почти без сопротивления забили гол.

«С сегодняшнего дня ФК «Тюмень» официально отказывается от правила фэйр-плей. Мне оно и раньше не нравилось, и вот оно обернулось против нас» – наставник черно-белых Александр Ивченко был категоричен. На пресс-конференции он не излучал особой радости – из-за нарушения фэйр-плей исход матча оказался в подвешенном состоянии.

«Тюмень» все же победила – 3:2! Победила благодаря «проснувшемуся гиганту ФНЛ» Хасану Мамтову – на его счету хет-трик. Лучший бомбардир прошлого турнира катком прошелся по именитой защите «Спартака-2». Еще недавно игравшие в еврокубках Владимир Гранат и Сергей Паршивлюк не похожи сами на себя. В последних двух матчах красно-белые пропустили семь мячей!

«Перед нашим голом обязан был забивать «Спартак». Как «Динамо» вымучило победу в Нальчике

«Я не очень доволен качеством игры. Соперник не позволил нам сделать почти ничего» – наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев хоть и выглядел победителем, отдавал сопернику должное. Игра на выезде у бело-голубых не клеится, и матч в Нальчике это еще раз подтвердил. Спартаковцы успешно перекрыли кислород Кириллу Панченко, из-за чего вся игра «Динамо» в атаке посыпалась.

В концовке все могло закончиться катастрофой. «Мы должны благодарить удачу за этот результат. Не забывайте, что перед нашим голом стопроцентный момент был у «Спартака» – честно признался Калитвинцев. Решающей стала замена хавбека Мухаммада на дополнительного защитника Залима Макоева. Именно у него не выдержали нервы на 87-й минуте, когда тот обрезал всю команду. Мяч дошел до правого угла штрафной, откуда Анатолий Катрич «с огнемета» бабахнул в девятку ворот «Спартака» – 0:1!

Благодаря вымученной победе «Динамо» оторвалось от «Тосно» на два очка. Впереди у команды – три домашних матча подряд и испытание медными трубами. Пройти через них будет столь же непросто, как взять три очка в Нальчике.

«Новгород и Ярославль – это и есть настоящая Россия!». Как Побегалову удалось примирить болельщиков

Ни один матч между «Тосно» и «Шинником» не оставляет равнодушным. Год назад фанаты обеих команд устроили, пожалуй, самую массовую драку в истории ФНЛ. Около тысячи ультрас ожесточенно мутузили друг друга, так и не определив победителя. Не менее жарко было на футбольном поле: в массовой стычке двух команд тосненцы едва не затоптали голкипера «Шинника» Дмитрия Яшина.

В этот раз без жесткости и грубости также не обошлось. В концовке матча страсти накалились до предела: судья даже вынужден был выгнать с поля защитника «Шинника» Кирилла Гоцука. На трибунах же царили мир и согласие. Помирить болельщиков невольно получилось и у наставника ярославцев. «От Великого Новгорода веет добротой. А какие парки здесь ошеломительные! Наши города похожи друг на друга. Новгород и Ярославль – это и есть настоящая Россия!» – с доброй улыбкой произнес Александр Побегалов.

Его коллега Дмитрий Парфенов казался угрюмее и лаконичнее. В этот вечер ему было явно не до доброты: «Тосно» сыграло вничью и отпустило «Динамо» на два очка. Риск дальнейшего увеличения пропасти сохраняется немалый: впереди тосненцев ждет выезд к разыгравшейся «Тюмени».

Результаты 7-го тура ФНЛ:

«СКА-Хабаровск» – «Факел» – 1:1

«Луч-Энергия» – «Енисей» – 0:2

«Сибирь» – «Мордовия» – 1:0

«Химки» – «Кубань» – 4:1

«Тамбов» – «Сокол» – 0:0

«Тосно» – «Шинник» – 0:0

«Спартак-2» – «Тюмень» – 2:3

«Спартак» Нч – «Динамо» – 0:1

«Волгарь» – «Балтика» – 1:0

«Зенит-2» – «Нефтехимик» – 2:2

Цифры:

0 побед в семи стартовых турах одержала «Кубань». Таким образом, краснодарцы обновили клубный антирекорд!

2 гола в трех гостевых матчах этого сезона забило «Динамо». Исправить эту статистику бело-голубые смогут нескоро: следующий выезд у них состоится в сентябре, в Тамбов.

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82 дня подряд не могли выиграть «Химки». Чудовищная серия была эффектно прервана в матче с «Кубанью».

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