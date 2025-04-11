«Шинник» объявил об отставке тренера, назначенного в декабре

Александр Побегалов официально покинул пост главного тренера «Шинника».
Вместо него ярославскую команду возглавил Артем Булойчик.
Контракт с новым тренером заключен по схеме «0,5+1».
«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев.
К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер.
У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный активный, открытый всем новым футбольным веяниям.
Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.
Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», – прокомментировал свою отставку 69-летний Побегалов.
- «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги после 27 туров.
- Побегалов стал тренером команды в середине декабря, сменив Дмитрия Черышева.