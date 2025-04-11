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  • «Шинник» объявил об отставке тренера, назначенного в декабре

«Шинник» объявил об отставке тренера, назначенного в декабре

Сегодня, 15:00

Александр Побегалов официально покинул пост главного тренера «Шинника».

Вместо него ярославскую команду возглавил Артем Булойчик.

Контракт с новым тренером заключен по схеме «0,5+1».

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев.

К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер.

У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный активный, открытый всем новым футбольным веяниям.

Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.

Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом», – прокомментировал свою отставку 69-летний Побегалов.

  • «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги после 27 туров.
  • Побегалов стал тренером команды в середине декабря, сменив Дмитрия Черышева.

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Источник: телеграм-канал «Шинника»
Россия. Первая лига Шинник Побегалов Александр
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