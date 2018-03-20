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  • Тренер «Шинника»: «Из-за системы «осень-весна» клубы ФНЛ не развиваются, а ПФЛ вообще загибается»

Тренер «Шинника»: «Из-за системы «осень-весна» клубы ФНЛ не развиваются, а ПФЛ вообще загибается»

20 марта 2018, 20:28
6

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов в критической тональности поговорил о системе «осень-весна», на которую российский футбол перешел несколько лет назад.

– Я с первого дня говорил, что эта система – только под элитные клубы, а не под российский футбол. То есть «осень-весна» подходит тем командам, которые могут построить себе теплые стадионы, где можно сидеть и не мерзнуть в любое время зимой. Ну вы понимаете, кого я имею в виду.

– Есть у вас хоть один аргумент в пользу перехода на «осень-весну»?

– С позиции тренера ФНЛ – ни одного! Я вам приведу один простой пример. Вы видели состояние поля в Казани на суперсовременном стадионе во время недавнего матча «Рубин» – «Спартак»?

Очень много нюансов. Тренировочный процесс, например. Где тренироваться в это время? Финансовый год не совпадает с календарным. Отсюда много проблем… Клубы ФНЛ – не частные же компании. А как комплектовать команду? Открывается окно – и у нас буквально две-три недели, чтобы пополнить состав.

Не знаешь, уйдут люди или останутся, кем усиливаться? Короче, очень много вещей, которые не дают развиваться командам ФНЛ. А о втором дивизионе я вообще молчу. Он после этого перехода и стал загибаться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Шинник Побегалов Александр
Комментарии (6)
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Ubuntu
1521575615
Полностью согласен. Да и ТОП-клубам этот переход мало что дал. и ЦСКА и Зенит выигрывали кубки УЕФА ещё при старой системе весна-осень
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zigbert
1521576234
Система осень -весна практически ничего нам не дала.
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richi
1521579110
Один аргумент точно есть. Есть куда переносить матчи, из-за мороза или непогоды - на весну. При системе весна-осень переносить будет некуда. Придется играть осенью хоть по колено в снегу, хоть по колено в грязи и в воде.
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richi
1521579550
По сути вопроса, надо закрыть РПЛ по типу КХЛ. Что бы там играли только клубы, имеющие соответствующую инфраструктуру и деньги на трансферы. Все остальные лиги могут играть по системе весна - осень. Им даже не нужно делать летнюю паузу для дозаявок - пусть играют. Вместе с тем запретить в ФНЛ и 2-й лиге играть иностранцам, пусть свои играют.
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OfaZavr
1521615395
это давно понятно, что зря переходить придумал один субъект особо не подумав а все должны теперь терпеть эти последствия.
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paracetamol
1522003647
А это кого-то в РФС волнует вааще? ФНЛ, ПФЛ всякие. Там бабла не срубишь.
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