Тренер «Шинника»: «Из-за системы «осень-весна» клубы ФНЛ не развиваются, а ПФЛ вообще загибается»

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов в критической тональности поговорил о системе «осень-весна», на которую российский футбол перешел несколько лет назад.

– Я с первого дня говорил, что эта система – только под элитные клубы, а не под российский футбол. То есть «осень-весна» подходит тем командам, которые могут построить себе теплые стадионы, где можно сидеть и не мерзнуть в любое время зимой. Ну вы понимаете, кого я имею в виду.

– Есть у вас хоть один аргумент в пользу перехода на «осень-весну»?

– С позиции тренера ФНЛ – ни одного! Я вам приведу один простой пример. Вы видели состояние поля в Казани на суперсовременном стадионе во время недавнего матча «Рубин» – «Спартак»?

Очень много нюансов. Тренировочный процесс, например. Где тренироваться в это время? Финансовый год не совпадает с календарным. Отсюда много проблем… Клубы ФНЛ – не частные же компании. А как комплектовать команду? Открывается окно – и у нас буквально две-три недели, чтобы пополнить состав.

Не знаешь, уйдут люди или останутся, кем усиливаться? Короче, очень много вещей, которые не дают развиваться командам ФНЛ. А о втором дивизионе я вообще молчу. Он после этого перехода и стал загибаться.