Побегалов: «Из-за долгов «Шинник» живет от месяца к месяцу»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о целях команды на весеннюю часть Футбольной национальной лиги. После 24 туров ярославский клуб занимает в турнирной таблице седьмое место.

– С приходом нового губернатора произошло оживление, существенно изменилось отношение, внимание к команде. Но воз проблем остается большим. Их невозможно решить одним махом. Вот и сейчас отчетливо понимаю, что из-за долгов мы не сможем приоткрыть трансферное окно зимой и провести дозаявку.

– Значит крайне важно сохранить состав. Получится?

– Массового оттока не будет. Уверен в этом. Мы много об этом говорили. Хочется, чтобы вообще не случилось ни одной потери.

– Если сохраните всех ребят, тогда цели весной будут самые высокие?

– Не знаю, какие клубы ФНЛ могут ставить конкретные цели прямо сейчас. «Шинник», к сожалению, живет от месяца к месяцу. Это неправильно, но так есть. Пройдем подготовительный период, в процессе по составу определимся, тогда можно что-то решать. Прошлой зимой у нас был один сбор на земле – кубок ФНЛ. Это не нормально. В нашей климатической зоне нельзя вести качественную подготовку, – цитирует Побегалова goleada.ru.