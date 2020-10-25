Тренер «Шинника» Побегалов подал в отставку. С перерывами он работает в клубе с 1992 года

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов подал в отставку после матча 17-го тура ФНЛ против «Текстильщика» (0:3). Ярославцы идут в таблице последними.
«Главный итог матча – я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде об отставке. И руководству», – сказал Побегалов.
- Уроженец Ярославля впервые попал в тренерский штаб «Шинника» в 1992 году.
- Он был главным тренером «Шинника», когда команда выступала в РПЛ.
- На текущий момент Побегалов (пока его отставка официально не принята) самый возрастной тренер ФНЛ.
Источник: ютуб-канал «Шинника»