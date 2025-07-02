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  • Легенда «Шинника» Побегалов назвал свое главное футбольное разочарование

Легенда «Шинника» Побегалов назвал свое главное футбольное разочарование

Сегодня, 00:11
1

Бывший тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился главным футбольным расстройством в жизни.

«Самое большое разочарование в футболе? Это непопадание Ярославля в число городов, принимавших ЧМ-2018.

Не показать Ярославль, жемчужину Золотого кольца, России, всему миру – это неправильно», – сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • Уроженец Ярославля Побегалов сейчас занимает должность спортивного координатора «Шинника».
  • Тренер был главным в «Шиннике» в РПЛ. Всего у Побегалова 502 матча во главе клуба.
  • «Шинника» не было в РПЛ с 2008 года.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Шинник Побегалов Александр
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Этот чудный мир
1751408344
Побегалов в 2038 году--«Самое большое разочарование в футболе? Это непопадание Ярославля в число городов, принимавших ЧМ-2018.
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