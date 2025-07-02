Легенда «Шинника» Побегалов назвал свое главное футбольное разочарование

Бывший тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился главным футбольным расстройством в жизни.
«Самое большое разочарование в футболе? Это непопадание Ярославля в число городов, принимавших ЧМ-2018.
Не показать Ярославль, жемчужину Золотого кольца, России, всему миру – это неправильно», – сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Уроженец Ярославля Побегалов сейчас занимает должность спортивного координатора «Шинника».
- Тренер был главным в «Шиннике» в РПЛ. Всего у Побегалова 502 матча во главе клуба.
- «Шинника» не было в РПЛ с 2008 года.
Источник: «Бомбардир»