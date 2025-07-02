Легенда «Шинника» Побегалов назвал свое главное футбольное разочарование

Бывший тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился главным футбольным расстройством в жизни.

«Самое большое разочарование в футболе? Это непопадание Ярославля в число городов, принимавших ЧМ-2018.

Не показать Ярославль, жемчужину Золотого кольца, России, всему миру – это неправильно», – сказал Побегалов в эфире телеканала «Матч Премьер».