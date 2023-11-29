Побегалов: «Калешину будет не очень легко найти новую работу»

Экс-тренер «Шинника» Александр Побегалов ответил на вопросы по поводу увольнения Евгения Калешина из «Акрона».

– Я уже в таком возрасте, что ничему в этой жизни не удивляюсь.

– Как вы думаете, легко ли будет Калешину найти новую работу после таких резонансных высказываний?

– Думаю, что не очень легко. Но Женя работу найдет. Вернее, работа его найдет. Я не знаю подробностей ухода и не хочу их знать. Я знаю, что он креативный, ищущий профессиональный тренер.

– В чем вы видите его главный креатив?

– Знаю, как он работает с командой, его подход к тренировочному процессу, общению с футболистами. В свое время на двух сборах в Турции мы жили рядом, работали на одном поле.

Достаточно было увидеть несколько тренировок, чтобы понять, куда движется его команда и что он думает как тренер.

– В недавнем интервью на канале «Россия 24» Калешин сказал, что служит не владельцу клуба Морозову, а болельщикам. Может ли тренер позволять себе такие высказывания? Есть ли здесь нарушение корпоративной этики?

– Не хочу оценивать эти слова. Не знаю, в каком контексте они сказаны и после какого вопроса.

– Как вы считаете, тренер может на людях обсуждать руководство своего клуба?

– Не советовал бы это делать ни одному тренеру. Всегда надо выговариваться в глаза, а не за глаза.