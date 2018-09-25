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    Побегалов продолжит тренировать «Шинник», несмотря на то что вчера подал в отставку

    Александр Побегалов, подавший в отставку с поста главного тренера «Шинника», будет тренировать команду и далее. Специалист продолжит работу по согласованию с членами некоммерческого партнерства ФК «Шинник» и руководством клуба. Алексей Казалов останется на должности ассистента.

    В понедельник, 24 сентября, Побегалов обратился к руководству ярославцев с заявлением об отставке. Предполагалось, что он продолжить работу в структуре клуба, а Казалов возглавит команду с приставкой и.о.

    Побегалов занимал пост главного тренера «Шинника» с 2000 по 2004 и в 2010–2011 годах. В 2012 он вновь принял команду. 15 мая этого года руководство продлило контракт со специалистом на один год.

    После 13 туров ФНЛ «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    25.09.2018 17:17
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