Побегалов продолжит тренировать «Шинник», несмотря на то что вчера подал в отставку

Александр Побегалов, подавший в отставку с поста главного тренера «Шинника», будет тренировать команду и далее. Специалист продолжит работу по согласованию с членами некоммерческого партнерства ФК «Шинник» и руководством клуба. Алексей Казалов останется на должности ассистента.

В понедельник, 24 сентября, Побегалов обратился к руководству ярославцев с заявлением об отставке. Предполагалось, что он продолжить работу в структуре клуба, а Казалов возглавит команду с приставкой и.о.

Побегалов занимал пост главного тренера «Шинника» с 2000 по 2004 и в 2010–2011 годах. В 2012 он вновь принял команду. 15 мая этого года руководство продлило контракт со специалистом на один год.

После 13 туров ФНЛ «Шинник» занимает 11-е место в турнирной таблице.