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    Побегалов – после победы в ФНЛ: «Против «Шинника» выходят не люди с пивзавода»

    Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов подвел итог победе над «Ротором-Волгоград» в игре третьего тура ФНЛ.

    «Не очень качественно начали игру. А как только выровняли, как ушат холодной воды получили – пропустили гол. К счастью, ребята смогли взять себя в руки и наладить более-менее организованную системную игру, итогом которой стали три забитых гола.

    Наша задача – играть при организации обороны так, чтобы у наших ворот было не то что минимум, а вообще не было моментов. Это задача-максимум, выполнить ее тяжело. Против нас выходят люди не с пивзавода, извиняюсь за такое сравнение. Тот же «Ротор» располагает хорошим исполнительским мастерством, поэтому наказывал нас за шероховатости», — сказал специалист.

    После трех туров команда из Ярославля занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: ФНЛ

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    23.07.2017 13:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 23 июля 2017, 13:33

      На самом деле красавцы. Опять новый состав, много молодёжи, а результат всё равно есть у "Шинника". Скоро и игра появится, как притрутся ребята.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 23 июля 2017, 13:32

      Люди с пивзавода выходят за нас)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 июля 2017, 13:29

      Ротор - точно не с пивзавода )))) !

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