Побегалов – после победы в ФНЛ: «Против «Шинника» выходят не люди с пивзавода»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов подвел итог победе над «Ротором-Волгоград» в игре третьего тура ФНЛ.

«Не очень качественно начали игру. А как только выровняли, как ушат холодной воды получили – пропустили гол. К счастью, ребята смогли взять себя в руки и наладить более-менее организованную системную игру, итогом которой стали три забитых гола.

Наша задача – играть при организации обороны так, чтобы у наших ворот было не то что минимум, а вообще не было моментов. Это задача-максимум, выполнить ее тяжело. Против нас выходят люди не с пивзавода, извиняюсь за такое сравнение. Тот же «Ротор» располагает хорошим исполнительским мастерством, поэтому наказывал нас за шероховатости», — сказал специалист.

После трех туров команда из Ярославля занимает третью строчку в турнирной таблице.