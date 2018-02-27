Тренер «Шинника»: «В перерыве призвал подопечных добавить к мозгам и яйцам немного умений»

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов после матча 1/4 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» (0:0, 4:1 по пенальти) рассказал, о чем говорил с подопечными в перерыве.

– Насколько было тяжело играть в таких погодных условиях?

– Честно говоря, нам еще повезло с погодой. По ощущениям было не холоднее «-10». Вчера, когда мы прилетели, нам очень понравилось поле и стадион, у нас даже мысли не было, что нам здесь может быть некомфортно. А в Ярославле сегодня «-25».

– Показалось, что в конце первого тайма «Шинник» подсел, а после перерыва вышла другая команда. Вы поменяли что-то?

– Мы подсказали ребятам, что если к их мозгам и яйцам, о которых мы говорили на установке, добавить еще немного умений, то все станет на свои места.

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