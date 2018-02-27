Как выглядит русский футбол в феврале. Это страшно

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. Матчи за Кубок России начались раньше игр чемпионата, но красивыми не получились. Здесь сразу столкнулись со сложными условиями, где сложно было показать хоть какое-то созидание. В играх «СКА-Хабаровск» – «Шинник» и «Амкар» – «Авангард» не было забито ни одного мяча. Там все решилось в послематчевых сериях пенальти, где победили команды ФНЛ.
Зато везде было очень холодно. Вот таким превью порадовал болельщиков «Амкар». В Перми ожидалась температура -18 градусов.
twit text
— FC Amkar (@fc_amkar) 27 февраля 2018 г.
В итоге было примерно -14. Газон и трибуны расчистили от снега, а болельщикам предоставили бесплатный горячий чай.
twit text
— FC Amkar (@fc_amkar) 26 февраля 2018 г.
У одного из болельщиков случился настоящий крик души.
В трансляцию матча пробивались высказывания игроков «Амкара», которые не понимали, как можно играть в футбол при таких условиях. Перед серией пенальти каждый согревался собственными способами. А уже во время пробития одиннадцатиметровых мяч, который улетел за ворота, потеряли в снегу.
Зато хабаровчан февраль не пугает. Там было солнечно и красиво.
А вот так выглядит стадион в Самаре, где завтра сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Тут работы по расчистке стадиона велись целую неделю. «Спартак» даже предлагал перенести игру в другой город, но самарцы отказались.
Против зимнего футбола выступает и «Луч-Энергия». Команде завтра играть с «Тосно» встречу при температуре около -20 градусов. Главный тренер клуба Александр Григорян громко высказался по этому поводу в интервью «СЭ»:
«По-моему, руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в «-15» или «-17». Они мотивируют это так: мол, а кто вы такие – клубы ФНЛ, если ЦСКА играет в мороз. Могу сказать по этому поводу только одно: это абсолютная безответственность и безразличие к здоровью футболистов. Вчера в Турине перенесли дерби, а там температура была от силы «-2». Просто там люди дорожат здоровьем футболистов. Они не хотят устраивать этот цирк, а хотят зрелища. А мы играем в морозы.
За последние два года мне пять раз приходилось играть в температурном режиме «-14». Футболисты не чувствуют пальцев на ногах. О каком футболе может идти речь, если самое главное оружие – ноги, отморожены? Есть футболисты, у которых очень хорошо налажен кровоток в нижних конечностях, и они переносят морозы более или менее, а остальные играют с обморожением, и это превращается в мучение».
Говорят, игру нельзя перенести из-за насыщенного графика перед чемпионатом мира.