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    Как выглядит русский футбол в феврале. Это страшно


    4.3
    Голосов: 6
    27.02.2018 20:35
    Снег на трибунах, отсутствие голов и два клуба ФНЛ в полуфинале Кубка России.

    Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. Матчи за Кубок России начались раньше игр чемпионата, но красивыми не получились. Здесь сразу столкнулись со сложными условиями, где сложно было показать хоть какое-то созидание. В играх «СКА-Хабаровск» – «Шинник» и «Амкар» – «Авангард» не было забито ни одного мяча. Там все решилось в послематчевых сериях пенальти, где победили команды ФНЛ.

    Зато везде было очень холодно. Вот таким превью порадовал болельщиков «Амкар». В Перми ожидалась температура -18 градусов.

    В итоге было примерно -14. Газон и трибуны расчистили от снега, а болельщикам предоставили бесплатный горячий чай.

    У одного из болельщиков случился настоящий крик души.

    text

    Публикация от @text

    В трансляцию матча пробивались высказывания игроков «Амкара», которые не понимали, как можно играть в футбол при таких условиях. Перед серией пенальти каждый согревался собственными способами. А уже во время пробития одиннадцатиметровых мяч, который улетел за ворота, потеряли в снегу.

    Зато хабаровчан февраль не пугает. Там было солнечно и красиво.

    text

    Публикация от text (@fc_shinnik)

    А вот так выглядит стадион в Самаре, где завтра сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Тут работы по расчистке стадиона велись целую неделю. «Спартак» даже предлагал перенести игру в другой город, но самарцы отказались.

    text

    Публикация от text (@seb132788)

    Против зимнего футбола выступает и «Луч-Энергия». Команде завтра играть с «Тосно» встречу при температуре около -20 градусов. Главный тренер клуба Александр Григорян громко высказался по этому поводу в интервью «СЭ»:

    «По-моему, руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в «-15» или «-17». Они мотивируют это так: мол, а кто вы такие – клубы ФНЛ, если ЦСКА играет в мороз. Могу сказать по этому поводу только одно: это абсолютная безответственность и безразличие к здоровью футболистов. Вчера в Турине перенесли дерби, а там температура была от силы «-2». Просто там люди дорожат здоровьем футболистов. Они не хотят устраивать этот цирк, а хотят зрелища. А мы играем в морозы.

    За последние два года мне пять раз приходилось играть в температурном режиме «-14». Футболисты не чувствуют пальцев на ногах. О каком футболе может идти речь, если самое главное оружие – ноги, отморожены? Есть футболисты, у которых очень хорошо налажен кровоток в нижних конечностях, и они переносят морозы более или менее, а остальные играют с обморожением, и это превращается в мучение».

    Говорят, игру нельзя перенести из-за насыщенного графика перед чемпионатом мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram, Twitter
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 марта 2018, 20:17

      потерянный мяч в снегу на футболе в феврале - это в конце года должно быть в топе событий 2018...

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 28 февраля 2018, 17:53

      Читать про потерянный мяч в сугробе и озимые на поле жутко смешно, но это же маразм - нельзя играть в такую погоду, это реальная угроза здоровью спортсменов. Ясное дело, что сейчас вариантов для переноса матчей мало, но так об этом нужно было думать тогда, когда составлялся график, а то как обычно, никто не ждал, что зимой будет холодно. Новость какая))
      Родится в России - это хард-левел.

      0
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      Рейтинг: +34

      Silicium 28 февраля 2018, 11:55

      В старые добрые времена время сева и готовность пашни принять семена определяли следующим образом: старейшина выходил в поле, снимал портки и садился на пашню. По своим ощущениям он делал заключение о готовности поля. Такую же процедуру надо ввести и в футболе. Пусть Мутко выйдет и сядет, а медкомиссия определит готовность футбольного поля по состоянию причинного места главного футбольного функционера.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 28 февраля 2018, 11:40

      уж сколько раз твердили про игру в таких условиях да только все не впрок...

      5
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      Рейтинг: +15

      Ромакс 28 февраля 2018, 11:40

      В таких матчах в тотализатор на 0:0 ставить выгодно.На самом деле при такой погоде это не футбол.

      3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 февраля 2018, 11:39

      Нам не нужен такой футбол. Опять наступили на те же грабли.

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 28 февраля 2018, 10:52

      В стране бабла немерено!!! Постройте стадионы такие как в Питере и играйте хоть круглый год! Я не говорю про города районного масштаба, но в областных центрах вполне по силам построить один стадион с раздвижной крышей. Вот Вам и популизация футбола в стране. Правда ещё нужно вход и занятия на стадионе для детей до 18 лет сделать бесплатными за счет государства, а зарплаты высоким чинушам и нашим футболерам урезать в два раза!

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Fan Loko mik 28 февраля 2018, 11:01

      Да ты *** дался?! Какой губер будет тратить деньги на стадион, если можно распилить и купить виллу в Испании?
      У нас же стабильность, братан!

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 28 февраля 2018, 10:23

      Мороз , снег, поле ровное, мяч круглый, всё против наших футболистов! Мы раньше с пацанами зимой постоянно играли в футбол на коробке и в минус 20 тоже, ничего как-то пережили!)

      -1
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      Рейтинг: +21

      pazak 28 февраля 2018, 10:03

      да не умеют игроки забивать((

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 28 февраля 2018, 09:06

      у нас РФС впереди планеты всей ЖДЕТ ВСЕМИРНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ

      1
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