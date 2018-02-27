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  • Григорян назвал цирком игру в футбол при отрицательных температурах

Григорян назвал цирком игру в футбол при отрицательных температурах

27 февраля 2018, 07:16
13

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал проведение футбольных матчей при отрицательных температурах.

«По-моему, руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в «-15» или «-17». Они мотивируют это так: мол, а кто вы такие – клубы ФНЛ, если ЦСКА играет в мороз. Могу сказать по этому поводу только одно: это абсолютная безответственность и безразличие к здоровью футболистов.

Вчера в Турине перенесли дерби, а там температура была от силы «-2». Просто там люди дорожат здоровьем футболистов. Они не хотят устраивать этот цирк, а хотят зрелища. А мы играем в морозы.

За последние два года мне пять раз приходилось играть в температурном режиме «-14». Футболисты не чувствуют пальцев на ногах. О каком футболе может идти речь, если самое главное оружие – ноги, отморожены? Есть футболисты, у которых очень хорошо налажен кровоток в нижних конечностях, и они переносят морозы более или менее, а остальные играют с обморожением, и это превращается в мучение», – сказал Григорян.

Матч 1/4 финала Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» состоится в Санкт-Петербурге 28 февраля в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Луч Григорян Александр
Комментарии (13)
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oyabun
1519705900
Молодец, Григорян, хоть кто то высказался об этом безумии. Если бы и остальные тренеры + руководители клубов так же позаботились о здоровье своих футболистов и высказались за перенос подобных игр, мы бы реально получили зрелище, а не цирк и футболисты меньше травмировались бы.
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vinsent
1519706630
григорян известный 3.14 3дабол....иди тренируй сборную армении по хоккею, на хер тогда нам самобытные клубы с дальнего востока если мы все будем ныть про мороз про снеги т.д
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Чикомас
1519713156
Цирк на льду..
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Опорник84
1519715867
Согласен при таких морозах играть-это цирк! Но что делать если мы живем в северной стране! Конечно надо играть на юге, или в залах, все это понимают,но только не функционеры от футбола!
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OfaZavr
1519717937
вот здесь полностью соглашусь с ним, когда уже достучатся до этих кабинетных.
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Антон Л
1519724748
В России 2 беды с одной фамилией - Фурсенко. Один "загнобил" образование, другой - перевел чемпионат России на систему "осень - весна".
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fanchik
1519725909
А что, в холодную погоду только футболисты ноги и яйца "морозят",а зрители сидят в "тепле" и поддерживают свои команды. Современный мир движется вперед и наверное когда-нибудь(если по мечтать) настанут времена когда, в города придут стадионы с раздвижной крышей,с качественным подогревом полей,чтобы футболисты и зрители в комфортных условиях участвовали в футбольном мероприятии, а не "цирке" при "минусах" .А пока имеем ,что имеем.Чиновнички нашего футбола, чтобы ничего не делать ,скоро введут в регламент РФС пункт, о разрешении играть в минусовых температурах в "валенках" и "телогрейках", чтобы футболисты не "отморозились",а зрителям выдавать бесплатно по"фляшке" спирта ,чтобы цирк смотрелся веселей.
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anri1703
1519735762
в италии -2 уже мороз а нам сибирякам тепло )) хотя согласен играть в -15-18 не чего хорошего неужели в середине марта нельзя играть 1/4
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Приус
1519753248
Вся страна сплошное шапито, куда не глянь.
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DOCTOR PENALTY
1519840168
Во всём должен быть здравый смысл
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