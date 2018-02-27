Григорян назвал цирком игру в футбол при отрицательных температурах

Главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян раскритиковал проведение футбольных матчей при отрицательных температурах.

«По-моему, руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в «-15» или «-17». Они мотивируют это так: мол, а кто вы такие – клубы ФНЛ, если ЦСКА играет в мороз. Могу сказать по этому поводу только одно: это абсолютная безответственность и безразличие к здоровью футболистов.

Вчера в Турине перенесли дерби, а там температура была от силы «-2». Просто там люди дорожат здоровьем футболистов. Они не хотят устраивать этот цирк, а хотят зрелища. А мы играем в морозы.

За последние два года мне пять раз приходилось играть в температурном режиме «-14». Футболисты не чувствуют пальцев на ногах. О каком футболе может идти речь, если самое главное оружие – ноги, отморожены? Есть футболисты, у которых очень хорошо налажен кровоток в нижних конечностях, и они переносят морозы более или менее, а остальные играют с обморожением, и это превращается в мучение», – сказал Григорян.

Матч 1/4 финала Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» состоится в Санкт-Петербурге 28 февраля в 19:30 по московскому времени.