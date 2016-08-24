Побегалов: «Шесть лет назад отказался возглавить «Краснодар». Совершил большую ошибку»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов заявил, что в 2010 году отказал президенту «Краснодара» Сергею Галицкому возглавить «быков», отметив, что данный шаг был ошибкой.

«В 2010 году мне позвонил Владимир Хашиг. Сказал, что соединяет с владельцем клуба. С Галицким долго разговаривали. Шесть лет назад он рассказал мне план развития клуба: про выход в РФПЛ, функционирование академии, строительство стадиона, манеру игры. Галицкий сказал, что ему нравится, как я работаю с игроками, и пригласил в команду. По сути, все, что он обещал, произошло примерно в нужные сроки. Но я отказался, потому что чуть раньше дал слово «Волге». Получилось, совершил большую ошибку», – сказал Побегалов.