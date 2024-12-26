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    Раскрыто местонахождение пропавшего с «Матч ТВ» Быстрова

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уход из футбольной медиасреды Владимира Быстрова.

    – Говорят, что Владимир Быстров сейчас имеет какой-то агентско-скаутский интерес. Это так?

    – Я о таком не слышал. Володя уже определeнное время находится в Дубае. И вижу я его только по фотографиям Александра Кержакова в соцсетях. Загар вроде бы ложится.

    – Вас удивляет, что он пропал из медиа?

    – Скажем так: были предпосылки для его отъезда в Дубай. Желаю ему всего хорошего, надеюсь, всe задуманное осуществится. Но я хотел бы, чтобы он вернулся к нам.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (6)
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    SLADE2019
    1735203750
    Да вернется этот д...л к вам. Кому он еще нужен? Кроме как не на вашем срачтв?
    Ответить
    Интерес
    1735204872
    ВСех пора уже ссылать в Дубай,а не разыскивать там.Пусть ломают сложившуюся у них местную систему,у нас уже всё сделали.
    Ответить
    Arvlad
    1735206139
    "Раскрыто местонахождение"? Немедленно закройте обратно, не дай Бог вылезет...
    Ответить
    рылы
    1735207016
    надеюсь, эта вечно истерично визжащая баба никогда больше не вернётся ни на матч тв, ни в страну.
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