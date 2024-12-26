Раскрыто местонахождение пропавшего с «Матч ТВ» Быстрова

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин прокомментировал уход из футбольной медиасреды Владимира Быстрова.

Ранее Быстров регулярно появлялся в эфирах «Матч ТВ».

Владимир играл за «Спартак», «Зенит», «Краснодар».

Он бронзовый призер Евро-2008.

– Говорят, что Владимир Быстров сейчас имеет какой-то агентско-скаутский интерес. Это так?

– Я о таком не слышал. Володя уже определeнное время находится в Дубае. И вижу я его только по фотографиям Александра Кержакова в соцсетях. Загар вроде бы ложится.

– Вас удивляет, что он пропал из медиа?

– Скажем так: были предпосылки для его отъезда в Дубай. Желаю ему всего хорошего, надеюсь, всe задуманное осуществится. Но я хотел бы, чтобы он вернулся к нам.