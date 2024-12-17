Подсчитано, какой процент россиян интересуется футболом

Крупная аналитическая компания Gfk провела исследование интереса россиян к футболу.

«Результаты исследования показывают, что 56% россиян в возрасте от 14 до 65 лет интересуются футболом. Наиболее высокий уровень интереса к футболу – в крупных городах, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где доля как обычных болельщиков, так и активных болельщиков заметно выше, чем в среднем по стране. Самый низкий уровень вовлеченности в футбольную жизнь – в малых городах и селах.

Самая большая доля активных футбольных болельщиков – в возрастной группе 18-34 года. Среди подростков 14-17 лет – самая высокая доля интересующихся футболом (66%, включая активных и умеренных болельщиков). В старших возрастных группах интерес к футболу заметно снижается.

Активными футбольными болельщиками считают себя 18,7% населения России в возрасте 14-65 лет. Наиболее высокие показатели вовлеченности в футбол в Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Москве – от 26 до 29% жителей этих городов считают себя активными футбольными болельщиками. Население Санкт-Петербурга демонстрирует наибольший интерес к российским футбольным турнирам – РПЛ и Кубку России», – написал источник.