Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Подсчитано, какой процент россиян интересуется футболом

    Крупная аналитическая компания Gfk провела исследование интереса россиян к футболу.

    «Результаты исследования показывают, что 56% россиян в возрасте от 14 до 65 лет интересуются футболом. Наиболее высокий уровень интереса к футболу – в крупных городах, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где доля как обычных болельщиков, так и активных болельщиков заметно выше, чем в среднем по стране. Самый низкий уровень вовлеченности в футбольную жизнь – в малых городах и селах.

    Самая большая доля активных футбольных болельщиков – в возрастной группе 18-34 года. Среди подростков 14-17 лет – самая высокая доля интересующихся футболом (66%, включая активных и умеренных болельщиков). В старших возрастных группах интерес к футболу заметно снижается.

    Активными футбольными болельщиками считают себя 18,7% населения России в возрасте 14-65 лет. Наиболее высокие показатели вовлеченности в футбол в Волгограде, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Москве – от 26 до 29% жителей этих городов считают себя активными футбольными болельщиками. Население Санкт-Петербурга демонстрирует наибольший интерес к российским футбольным турнирам – РПЛ и Кубку России», – написал источник.

    • Респондентами в исследовании стали 10,5 тысячи человек.
    • РПЛ ушла на паузу до февраля.
    • Турнир возобновится 28 февраля.

    Новости по теме
    Аршавин отреагировал на резонансные заявления губернатора Федорищева
    Халку предложили перейти в петербургский клуб: ответ игрока
    Лончар рассказал, чем Дзюба помог «Акрону»
    Источник: Gfk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.12.2024 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1734455517
    А каким способом определяли эти "аналитики",если сразу Кузьмичи старше 65 лет были исключены из опроса,к примеру? А это-советские люди,у которых интерес к футболу,хоккею,шахматам и фигурному катанию был запредельным.Сестре 83 года,она смотрит футбол,хоккей(не так активно,чем раньше,когда отечественных игроков было больше),лыжи и биатлон.Ничего не пропускает. В 13-тимиллоинной Москве на матчи 5 клубов набирается вместе 50-60 тысяч(0,5 процента численности населения,а Калининградская область 1,059 млн (Калининград 495 тыс.) ,стабильно набирает 8-9 тысяч(0,9 процента),а это всё-таки та характеристика,от которой производная-общий интерес.Телевизоры и гаджеты есть у всех. Так что каждое умозаключение можно подвергнуть сомнению,особенно то,что он
    Ответить
    рылы
    1734455962
    нужно было сразу в новости привести сравнение с недавними показателями дезеувского вциома. у них 77% населения не интересуются футболом)
    Ответить
    шахта Заполярная
    1734457114
    Больше дебилов, чем в этой компании, трудно найти.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 