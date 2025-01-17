Геркус назвал условие отъезда Семака в Европу

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Европе.

– Как думаете, после «Зенита» он может уехать работать в Европу?

– Смотря в какую Европу. Чтобы тренировать, нужно иметь плотный контакт с игроками. Чтобы иметь плотный контакт с игроками, нужно иметь опыт игры в Европе. У него есть небольшой опыт в «ПСЖ». Нужно очень хорошо владеть языком. Тут есть барьеры не от того, что он плохой тренер. Я думаю, что он востребованный и классный тренер.

Сейчас они завалились чуть-чуть в конце, с кем не бывает. Два тяжелых матча. Каких-то выводов, что он плохой тренер, я бы не стал не делать. Проиграли «Краснодару», проиграли самарским командам. Вспомните начало сезона, шли долгое время без поражений.

Тренер, на мой взгляд, Семак все равно выдающийся. Таких тренеров у нас мало. Таких, как Сергей Богданович, надо беречь.