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    Геркус назвал условие отъезда Семака в Европу

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Европе.

    – Как думаете, после «Зенита» он может уехать работать в Европу?

    – Смотря в какую Европу. Чтобы тренировать, нужно иметь плотный контакт с игроками. Чтобы иметь плотный контакт с игроками, нужно иметь опыт игры в Европе. У него есть небольшой опыт в «ПСЖ». Нужно очень хорошо владеть языком. Тут есть барьеры не от того, что он плохой тренер. Я думаю, что он востребованный и классный тренер.

    Сейчас они завалились чуть-чуть в конце, с кем не бывает. Два тяжелых матча. Каких-то выводов, что он плохой тренер, я бы не стал не делать. Проиграли «Краснодару», проиграли самарским командам. Вспомните начало сезона, шли долгое время без поражений.

    Тренер, на мой взгляд, Семак все равно выдающийся. Таких тренеров у нас мало. Таких, как Сергей Богданович, надо беречь.

    • Под руководством Семака «Зенит» 6 раз подряд выиграл чемпионат России.
    • Сейчас петербургский клуб идет вторым с 39 очками после 18 матчей и уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
    • 48-летний Семак до работы с «Зенитом» полтора года возглавлял «Уфу».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    17.01.2025 09:31
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    Комментарии (7)
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    rash1959
    1737098110
    Эй там в психушке, закройте окна, такие "перспективы" вылетают на волю.
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    subbotaspartak
    1737098338
    "Пустите Дуньку в Европу!!!" - из забыл какой революционной пьесы..
    Ответить
    Каратель помойников
    1737101492
    Теперь пусть геркус зайдет в "кафешку" и всё повторит)))
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    Taps
    1737102589
    Либерасту Семаку самое место в Гейропе.
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    Гор--google
    1737138146
    Андорра это край для такого ,,ТОПа,, И то вряд ли.Там приматов нет.
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