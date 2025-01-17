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    • «Крылья Советов» интересовались хавбеком «Зенита» и могут рассмотреть вариант с Бистровичем

    «Крылья Советов» интересовались хавбеком «Зенита» и могут рассмотреть вариант с Бистровичем

    «Крылья Советов» планировали подписать 20-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева в зимнее трансферное окно. Самарцы намеревались арендовать футболиста с правом выкупа.

    • Однако на этой неделе стало известно, что Васильев получл перелом плюсневой кости и выбыл из строя.

    Также «Крылья» могут рассмотреть кандидатуру 26-летнего хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

    • Васильев провел в этом сезоне 8 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
    • На счету Бистровича в текущем сезоне 15 игр и 1 гол.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    17.01.2025 09:45
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    Комментарии (3)
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    subbotaspartak
    1737098239
    Что то в Крыльях не так, как бы у Бистровича чего не сплюснуло... карма...
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    Номэд
    1737102241
    Тимотя. Тут из бзденита россияне все валят. А взамен их вшивые скупают латиносов пачками.
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    Борис34684
    1737114768
    Во первых, на что покупать то собрались. И вообще то Бистрович поехал на сборы с основной командой, слышал Николич на него рассчитывает.
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