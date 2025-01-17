«Крылья Советов» интересовались хавбеком «Зенита» и могут рассмотреть вариант с Бистровичем

«Крылья Советов» планировали подписать 20-летнего полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева в зимнее трансферное окно. Самарцы намеревались арендовать футболиста с правом выкупа.
- Однако на этой неделе стало известно, что Васильев получл перелом плюсневой кости и выбыл из строя.
Также «Крылья» могут рассмотреть кандидатуру 26-летнего хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.
- Васильев провел в этом сезоне 8 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
- На счету Бистровича в текущем сезоне 15 игр и 1 гол.