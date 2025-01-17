«Зенит» может включить Вендела и Артура в сделку по покупке игрока сборной Бразилии

«Зенит» вернулся к варианту с подписание бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре. В сделку могут включить хавбека петербуржцев Вендела и вингера российского клуба Артура.
По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер 24-летнего Луиса Энрике может быть и самостоятельным. Стоимость сделки может составить до 25 миллионов евро. Игрока хотят заполучить еще два клуба из Италии и Англии.
В августе 2023 года «Зенит» предлагал за Луиса Энрике, тогда игравшего в «Бетисе», около 20 миллионов евро, но получил отказ. Испанский клуб хотел выручить 35 миллионов.
- Контракт Луиса Энрике с «Ботафого» рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
- Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач.
- Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.