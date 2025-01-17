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    • «Зенит» может включить Вендела и Артура в сделку по покупке игрока сборной Бразилии

    «Зенит» может включить Вендела и Артура в сделку по покупке игрока сборной Бразилии

    «Зенит» вернулся к варианту с подписание бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре. В сделку могут включить хавбека петербуржцев Вендела и вингера российского клуба Артура.

    По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер 24-летнего Луиса Энрике может быть и самостоятельным. Стоимость сделки может составить до 25 миллионов евро. Игрока хотят заполучить еще два клуба из Италии и Англии.

    В августе 2023 года «Зенит» предлагал за Луиса Энрике, тогда игравшего в «Бетисе», около 20 миллионов евро, но получил отказ. Испанский клуб хотел выручить 35 миллионов.

    • Контракт Луиса Энрике с «Ботафого» рассчитан до конца 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
    • Вингер провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач.
    • Луис Энрике в прошлом году дебютировал за сборную Бразилии, в 6 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.

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    Источник: страница BTB SPORTS в соцсети X

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    17.01.2025 08:30
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    Комментарии (19)
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    acor94
    1737096053
    Да вы окуели? Давайте ещё бл 10 neгров возьмем!
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    ScarlettOgusania
    1737097131
    в общем, так и предполагал, что Ботафого не согласится на трансфер Луиса за 25+, скорее всего будет 35+, поэтому к Венделу и Артуру придется еще добавить денюшек... и согласен ли будет сам игрок ехать в закрытую РПЛ без еврокубков, большой вопрос...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737099517
    Хватит врать
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    Каратель помойников
    1737101909
    Вот ежели бы соболя включили в сделку,то бразильцы бы сразу согласились
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    Айболид
    1737104075
    Источник : "какиетохрюкающиебабкиналавочке" .
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    wlad wm--google
    1737105958
    Кроме,как отмывкой бабла и распилом,нельзя назвать эти никому не нужные сделки для внутреннего потребления.Сюжет прост,якобы договорятся за 25+,по итогу откат обратно составит 10,которые попилят на долях
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