«Зенит» может включить Вендела и Артура в сделку по покупке игрока сборной Бразилии

«Зенит» вернулся к варианту с подписание бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике Андре. В сделку могут включить хавбека петербуржцев Вендела и вингера российского клуба Артура.

По данным журналиста Андре Эрнана, трансфер 24-летнего Луиса Энрике может быть и самостоятельным. Стоимость сделки может составить до 25 миллионов евро. Игрока хотят заполучить еще два клуба из Италии и Англии.

В августе 2023 года «Зенит» предлагал за Луиса Энрике, тогда игравшего в «Бетисе», около 20 миллионов евро, но получил отказ. Испанский клуб хотел выручить 35 миллионов.