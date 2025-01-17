Возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Пресс-служба ГУ МВД Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки, проведенной по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола и работе агентских групп.

Дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).