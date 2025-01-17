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    • Возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

    Возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

    Пресс-служба ГУ МВД Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки, проведенной по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола и работе агентских групп.

    Дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).

    • В конце ноября 2024 года Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера «Крыльев Советов», он рассказал о «долге» команды в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Позже Федорищев сообщил, что после изучения документации самарского клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
    • Речь, по его словам, идет о «возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств».
    • На этой неделе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.

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    Источник: «Интерфакс»

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    17.01.2025 09:20
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    Комментарии (7)
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    subbotaspartak
    1737097072
    Наконец то
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    Борис34684
    1737098766
    Где имена, фамилии, явки, пока это все одни слова.
    Ответить
    R_a_i_n
    1737100044
    А в итоге найдут пару стрелочников по типу мелкого чиновника и судьи в отставке, выпишут штраф и дело с концом.
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    темирхан
    1737100878
    вау! возбудили дело аж через 2 МЕСЯЦА! после заявы! так на кого завели то? на воздух?
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    NewLife
    1737102501
    Интересная ситуёвина для перевыборов Дюкова.
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    neim
    1737106156
    Ну таки лёд тронулся, господа присяжные заседатели ! ))). А что хотели недовольные, чтобы через два месяца всех изловили и к стенке поставили ? Так наверное не бывает, процессуальный кодекс надо изучать торопыгам. К тому же, по делу новые обстоятельства открылись ))). " На этой неделе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга." https://bombardir.ru/news/758930-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-zayavleniyu-fedorischeva-o-korrupcii-v-futbole Если не лажа конечно. Так что всё только начинается !
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