Возбуждено уголовное дело по заявлению Федорищева о коррупции в футболе

Пресс-служба ГУ МВД Самарской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки, проведенной по заявлению губернатора региона Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола и работе агентских групп.
Дело возбуждено по статье 159 УК РФ (мошенничество).
- В конце ноября 2024 года Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера «Крыльев Советов», он рассказал о «долге» команды в размере 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
- Позже Федорищев сообщил, что после изучения документации самарского клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).
- Речь, по его словам, идет о «возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств».
- На этой неделе ООО «РТ-Капитал» (входит в госкорпорацию «Ростех») направило в суд иск к самарскому АО «Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» с требованием вернуть 897 миллионов рублей долга.