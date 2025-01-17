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    Мостовой спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

    «Соболева рано списывать со счетов – он заиграет в «Зените». Впереди длительная подготовка к сезону, уверен, что его будут наигрывать. Не стоит делать преждевременных выводов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли», – сказал Мостовой.

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 08:14
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    Комментарии (5)
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    subbotaspartak
    1737097378
    Да пусть уж заиграет, не так скучно будет.
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    Каратель помойников
    1737101786
    Да все норм.сейчас ЗП получит и заиграет,в доту на новом уровне
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    Taps
    1737102469
    Этот урод никому не нужен. Пусть идёт в Армию.
    Ответить
    anatolich72
    1737104623
    Полировочная машинка!
    Ответить
    Сергей-Иванов-vkontakte
    1737118761
    Большие сомнения, что это бесполезное полено заиграет! Он в Спартаке то один раз только и запомнился, когда стал хвалится своими причиндалами на всю страну!
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