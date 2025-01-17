Мостовой спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.
«Соболева рано списывать со счетов – он заиграет в «Зените». Впереди длительная подготовка к сезону, уверен, что его будут наигрывать. Не стоит делать преждевременных выводов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли», – сказал Мостовой.
- 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
- Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.