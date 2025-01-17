Мостовой спрогнозировал будущее Соболева в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о нападающем «Зенита» Александре Соболеве.

«Соболева рано списывать со счетов – он заиграет в «Зените». Впереди длительная подготовка к сезону, уверен, что его будут наигрывать. Не стоит делать преждевременных выводов. У него есть качество, главное, чтобы ему доверяли», – сказал Мостовой.