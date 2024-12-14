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    • Чемпион России без высшего образования стал президентом Грузии

    Чемпион России без высшего образования стал президентом Грузии

    Бывший нападающий «Алании» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Ему не помешало отсутствие высшего образования.

    В Грузии лидера государства избирает парламент. За представителя правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали 224 депутата из 300.

    • Таким образом, Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
    • Кавелашвили становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
    • В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии (17)
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    Интерес
    1734174368
    ТОже на своей шкуре испытал,что такое "просвещённая Европа" и стал грузинским патриотом-инсургентом.Теперь Грузия снова-"самая футбольная страна"_премьер-министр и президент-бывшие футболисты.Француженку выносить на лопате будут.Если удастся,и "мировой общак" не сможет её отстоять.А то отправят в камеру,к Мишико *********...
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    Spartak_forv@
    1734174864
    То поколение грузинских футболистов прямо плеяда политиков
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    The only one
    1734175388
    Лишь бы не стал вторым зелей...
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    Интерес
    1734175465
    Ну если министром иностранных дел 70-миллионного государства может стать скакунья на батуте, со справкой об окончании курсов по верности США,а президентом некогда 45-миллионного государства (ныне отощавшего)клоун,окончивший "заушно" Криворожскую бурсу,то для Грузии тоже не беда.Сейчас у многих "политиков мира" не дипломы вузов,а сертификаты курсов,в рамках на стене.
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    Мордаванин
    1734176690
    молодец биджо и грузины удивляютвсё больше ибольше
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    Литейный 4 (returned)
    1734177207
    Пожиратель галстуков и французская баба в шоке. Гыгыгы
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    FRZZ
    1734179217
    Грузины должны были поставить памятник Саакашвили при жизни, а жаль, пошли другим путем.
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