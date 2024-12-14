Чемпион России без высшего образования стал президентом Грузии

Бывший нападающий «Алании» Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Ему не помешало отсутствие высшего образования.
В Грузии лидера государства избирает парламент. За представителя правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали 224 депутата из 300.
- Таким образом, Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
- Кавелашвили становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
- В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.
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