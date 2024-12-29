Газзаев отреагировал на инаугурацию Кавелашвили

Бывший тренер «Алании» Валерий Газзаев высказался о вступлении Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии.
«Он оставил очень приятное впечатление о себе как о спортсмене, человеке и лидере. Не случайно мы видим его избранным президентом. Считаю, что это большое доверие страны и народа, которое, я не сомневаюсь, он оправдает», – сказал Газзаев.
- Кавелашвили сменил Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
- Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
- В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.