Газзаев отреагировал на инаугурацию Кавелашвили

Бывший тренер «Алании» Валерий Газзаев высказался о вступлении Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии.

«Он оставил очень приятное впечатление о себе как о спортсмене, человеке и лидере. Не случайно мы видим его избранным президентом. Считаю, что это большое доверие страны и народа, которое, я не сомневаюсь, он оправдает», – сказал Газзаев.