Реакция Газзаева на избрание Кавелашвили президентом Грузии

Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал избрание своего экс-игрока Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.

Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».

В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

«Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом!

Я абсолютно уверен, что он справится с этой очень высокой и ответственной должностью, потому что Михаил – настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать. Я поздравляю Михаила Гурамовича и грузинской народ с таким выбором!» – сказал Газзаев.

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