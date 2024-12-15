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    • Реакция Газзаева на избрание Кавелашвили президентом Грузии

    Реакция Газзаева на избрание Кавелашвили президентом Грузии

    Бывший главный тренер «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал избрание своего экс-игрока Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

    • Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
    • Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
    • В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

    «Поздравляю Михаила Гурамовича! Это человек, который многого добился в спорте и нет сомнений, что он будет успешен и в политике. Михаил начинал свой путь спортсмена в «Алании». Играл там у меня и проявлял себя с самой лучшей стороны: был примерным спортсменом и человеком. Становился чемпионом!

    Я абсолютно уверен, что он справится с этой очень высокой и ответственной должностью, потому что Михаил – настоящий патриот своей страны и своего народа, интересы которого он всегда будет отстаивать. Я поздравляю Михаила Гурамовича и грузинской народ с таким выбором!» – сказал Газзаев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 12:42
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    Комментарии (8)
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    Интерес
    1734257111
    Ещё пока рано комментировать, ибо гражданка Пятой республики не собирается резиденцию покидать.И папА из-за Большой Лужи последнего слова,устами своих европейских шестёрок,не сказал.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734257164
    Любит лизнуть властьимущим, наверное эти слова говорил по стойке "Смирно".
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    ...уефан
    1734262715
    ..."Под моим чутким руководством!"(с)...
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