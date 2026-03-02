2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе находится в Абу-Даби.

Он не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с резким обострением ситуации в ближневосточном регионе.

«Мэр Тбилиси в минувшие выходные находился в Абу-Даби. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», – сообщили в мэрии столицы Грузии.