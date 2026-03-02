Введите ваш ник на сайте
  2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

2 марта, 16:52

Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе находится в Абу-Даби.

Он не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с резким обострением ситуации в ближневосточном регионе.

«Мэр Тбилиси в минувшие выходные находился в Абу-Даби. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», – сообщили в мэрии столицы Грузии.

  • Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
  • В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.

Еще по теме:
Каладзе рассказал, как помог остановить войну в Грузии в 2008-м: «Пошел к Берлускони, зная о его отношениях с Путиным» 6
Хвича – второй грузин, выигравший ЛЧ
Тимощука и Каладзе лишили спортивных званий на Украине 11
Источник: «Бомбардир»
Грузия. Лига Эровнули Каладзе Каха
2 марта
