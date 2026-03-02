2-кратный победитель Лиги чемпионов застрял в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Бывший футболист «Милана» Каха Каладзе находится в Абу-Даби.
Он не может вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с резким обострением ситуации в ближневосточном регионе.
«Мэр Тбилиси в минувшие выходные находился в Абу-Даби. В связи со сложившейся ситуацией он пока не может вылететь», – сообщили в мэрии столицы Грузии.
- Накануне Израиль и США нанесли массированные удары по иранской военной инфраструктуре. Цель – недопущение появления у Ирана ядерного оружия. Есть десятки погибших, включая детей.
- В ответ Иран наносит удары по американской военной инфраструктуре на Ближнем Востоке – в ОАЭ, Катаре, Кувейте. Там тоже есть погибшие.
Источник: «Бомбардир»