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Тимощука и Каладзе лишили спортивных званий на Украине

Вчера, 19:00
12

Министерство молодежи и спорта Украины утвердило указ о лишении званий некоторых спортсменов, в том числе бывших футболистов.

Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб «Зенита», теперь не является заслуженным мастером спорта.

Каху Каладзе, выступавшего за киевское «Динамо» с 1998 по 2000 год, лишили звания мастера спорта международного класса.

Также под санкции украинского министерства попали шахматист Сергей Карякин, четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская (уехала в Россию в 2024 году), каратисты Евгений и Дарья Пилипюк (в январе не вернулись в страну из-за мобилизации).

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Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Каладзе Каха
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Комментарии (12)
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ПалкоВводецъ007
1741021351
Вспомнился анекдот: Встречаются два бандеровца. - Я москалям за Крым на красной площади наSрал! - А они что? -Да я по-тихому, не снимая штанов! Гыгыгы
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кайрос
1741022089
Правильно сделали.
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Айболид
1741024128
Новый укропрезик всё вернёт .
Ответить
Каратель помойников
1741024707
Вполне может статься,что Украина вообще перестанет существовать.кому нужны регалии несуществующей страны?
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R_a_i_n
1741025747
Им не привыкать. Они новую историю пишут. Ну там море выкопали, или древние укры предки всего человечества, ну и т.д.
Ответить
Горловский
1741025793
Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
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мАсквобадгуно
1741025985
Ох уж эти последние потуги. Ладно Трамп куй в рот зеленскому засовывает, так ещё и разрешает делать это ему помощнику, в прямом эфире. Украина, великая страна.
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Горловский
1741026570
На Украине сейчас две самые большие проблемы: Тимоха и Каладзе.
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Oldtrafford83
1741065242
Капец, какие же они ущербные клоуны, потужно !!!)
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