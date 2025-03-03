Тимощука и Каладзе лишили спортивных званий на Украине

Министерство молодежи и спорта Украины утвердило указ о лишении званий некоторых спортсменов, в том числе бывших футболистов.

Анатолий Тимощук, входящий в тренерский штаб «Зенита», теперь не является заслуженным мастером спорта.

Каху Каладзе, выступавшего за киевское «Динамо» с 1998 по 2000 год, лишили звания мастера спорта международного класса.

Также под санкции украинского министерства попали шахматист Сергей Карякин, четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская (уехала в Россию в 2024 году), каратисты Евгений и Дарья Пилипюк (в январе не вернулись в страну из-за мобилизации).