«Среди футболистов тоже бывают умные!»: Джанашия – об избрании Кавелашвили президентом Грузии

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал избрание экс-футболиста Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.

Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».

В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

«Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно. Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» – сказал Джанашия.

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