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    • «Среди футболистов тоже бывают умные!»: Джанашия – об избрании Кавелашвили президентом Грузии

    «Среди футболистов тоже бывают умные!»: Джанашия – об избрании Кавелашвили президентом Грузии

    Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал избрание экс-футболиста Михаила Кавелашвили президентом Грузии.

    • Кавелашвили сменит Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
    • Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
    • В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.

    «Михаил давно занимается политикой, был депутатом. Думаю, что все будет прекрасно. Вы не смотрите, что он футболист! Среди футболистов тоже есть умные!» – сказал Джанашия.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2024 12:50
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    Комментарии (18)
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    Spartak_forv@
    1734256656
    Надо ещё понимать что такое футболисты для Грузии-это всенародное обожание
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    Mirak92
    1734261914
    Клоун президентом смог стать, почему футболист не может)
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    sochi-2013
    1734262360
    Грузины поумнее украинцев оказались. Не стали кусать руку кормящую.
    Ответить
    neim
    1734262497
    Время покажет ! )))
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    DMитрий
    1734268153
    «Среди футболистов тоже бывают умные!» Только с одной этой фразой, уже можно в стендапе выступать :) P.S. Ничего личного, только юмор.
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    парольрыбамеч
    1734273162
    Вряд ли он умный. По опросам примерно от 70 процентов грузин за вступление в Евросоюз. А этот дятел против.Против мнения большинства народа.Да и правительство такое же. Потому и протесты там нескончаемые.
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