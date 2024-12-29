Реакция Канделаки на вступление футболиста Кавелашвили в должность президента Грузии

Бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала инаугурацию Михаила Кавелашвили. Он стал президентом Грузии.
«Ну, вот и все!
Дай Бог, чтобы с этого дня Грузия расцвела и вернула себе свои интересы, приоритеты, культуру и христианские ценности!
А если будет так, то очевидно, что отношения между Россией и Грузией ждет большая перезагрузка во имя мира и счастья граждан обеих стран!» – написала Канделаки.
- Кавелашвили сменил Саломе Зурабишвили, которая занимала президентский пост с 2018 года.
- Спортсмен становился чемпионом России в 1995 году в составе «Алании».
- В Европе он поиграл за «Манчестер Сити», «Базель» и другие швейцарские клубы.