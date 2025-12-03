Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Путин наградил Канделаки орденом Александра Невского

3 декабря, 22:23
8

Президент России Владимир Путин отметил управляющего директора «Матч ТВ» и заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тину Канделаки государственной наградой – орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Канделаки награждена «за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».

  • Канделаки связана с «Матч ТВ» с момента его запуска.
  • Она была генеральным продюсером телеканала с 2015 по 2021 год, а позже перешла на должность управляющего директора.

Еще по теме:
«Че происходит-то?»: Путин – о санкциях против главного спонсора «Спартака» 26
Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна 1
Путин прислал венок ушедшему из жизни Симоняну
Источник: интернет-портал правовой информации
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина Путин Владимир
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1764790503
угу. мерзкая тётка слила пятилетний бюджет канала за 3 года. только запустили в 2015, ещё не знали толком, как делать шоу, студии, предматч и после матчей. и пустились во все тяжкие. дорогие выезды, гостиницы, звёздные гости, всем по новому костюму/платью перед каждым эфиром и т.д. денег вообще не считали. это не я придумываю - а было расследование Медузы на этот счёт, там всё по полочкам разложили. а потом деньги вдруг закончились, внезапно так, и принялись бАмжевать. ведущие в одном и том же клетчатом пиджаке, затёртым до дыр, всё резко сократилось, выезды в дорогущие гостиницы, в первую очередь - пришлось направлять одного жалкого корреспондентишку чуть ли не в хостел. в 2019-20 эту мраzь нужно было выгонять теми самыми тряпками - но спасли контракты с букмекерами, которые вытащили канал, не дали ему загнуться. а теперь орден GNIDE.
Ответить
mikatv
1764793645
Это глубоко символично! Под кем она только не лежала.
Ответить
АЛЕКС 58
1764817869
Обесценились высокие награды,всякой шелупени их вешают
Ответить
Цугундeр
1764825004
Орденоносиха теперь. На кобчике будет носить..
Ответить
гууд
1764834148
было бы прикольно, если благодарственную речь была бы в темпе передачи "самый умный"))))
Ответить
...короче
1764834380
...лишь, унылое и привычное раздражение от подобного этому...
Ответить
evgevg13
1764838464
Орденом Александра Невского награждаются:за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны, за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях. Подо что подходит эта мадам?
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 