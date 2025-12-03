Путин наградил Канделаки орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин отметил управляющего директора «Матч ТВ» и заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Тину Канделаки государственной наградой – орденом Александра Невского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Канделаки награждена «за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность».
- Канделаки связана с «Матч ТВ» с момента его запуска.
- Она была генеральным продюсером телеканала с 2015 по 2021 год, а позже перешла на должность управляющего директора.
Источник: интернет-портал правовой информации