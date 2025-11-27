Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна

Президент России Владимир Путин прислал телеграмму к церемонии прощания с Никитой Симоняном. Ее зачитал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Примите соболезнования в связи с кончиной Симоняна. Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллиона болельщиков он был кумиром. Светлая память о нeм сохранится в сердцах всех. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никита Павловича Симоняна.

Ушeл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром.

Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», – сказал Дегтярев.