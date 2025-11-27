Введите ваш ник на сайте
Слова Путина по случаю ухода из жизни Симоняна

Сегодня, 13:16
1

Президент России Владимир Путин прислал телеграмму к церемонии прощания с Никитой Симоняном. Ее зачитал министр спорта Михаил Дегтярев.

«Примите соболезнования в связи с кончиной Симоняна. Ушла настоящая легенда российского и мирового футбола. Для миллиона болельщиков он был кумиром. Светлая память о нeм сохранится в сердцах всех. Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никита Павловича Симоняна.

Ушeл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек. Настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по «Спартаку» и нашей национальной сборной. Уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром.

Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких друзей, учеников, всех почитателей игры номер один в России», – сказал Дегтярев.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Симонян Никита Путин Владимир
vick-north-west
1764241070
Не верю, Станиславский. Если бы Россия участвовала в международных турнирах, то он был бы ещё жив. А так - потеря смысла, как и у многих других...
Ответить
