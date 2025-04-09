Канделаки прокомментировала признание «Матч ТВ» лучшим спортивным каналом года: «Газуем вперед»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки отреагировала на награду для «Матч ТВ».

Накануне «Матч ТВ» признан лучшим спортивным каналом года.

Кроме того, холдинг получил награду в специальной номинации «За вклад в популяризацию российского спорта».

«Матч ТВ» в этом году исполнится 10 лет.

«Я всегда говорю, что успехи «Матч ТВ» – это результат многолетней работы команды профессионалов, которые не просто любят спорт, а живут им круглосуточно, потребляют его в неограниченных дозах и делают лучшие проекты в индустрии. Как говорил Сан Саныч Карелин: «Я не знаю ни одного занятия, которое давало бы более сильные ощущения, чем спорт»

На Международной премии «РБ» наша команда получила награду за вклад «Матч ТВ» в популяризацию российского спорта. Это вдвойне приятно в год десятилетия телеканала, которое мы все вместе, дружно, ярко и очень громко будем отмечать весь этот год.

Благодарю «РБ» за высокую оценку. Парни, спасибо за поддержку и многолетнее партнерство. Отдельное спасибо нашему начальнику Александру Александровичу Жарову и главному вдохновителю телеканала «Матч ТВ» – генеральному продюсеру Александру Тащину.

Газуем вперед, к новым рекордам, спортивным кумирам и самым крутым телесобытиям вместе с нашими зрителями, болельщиками и настоящими фанатами», – написала Канделаки.