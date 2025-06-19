Реакция Канделаки на атаку Карпина на «Матч ТВ»

Управляющий директор «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на реплики Валерия Карпина в адрес канала.

Ранее тренер сборной России выступил за то, чтобы «Матч ТВ» не транслировал игры команды.

«Матч ТВ» в этом году исполнится 10 лет.

Карпин ранее работал на канале.

«Валерий Георгиевич, родной, как только тренером закончите работать, ждем вас в качестве гендиректора телеканала «Матч ТВ». Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов», – сказала Канделаки.