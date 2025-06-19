Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поспорил с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным.

Карпин предложил транслировать матчи национальной команды на Первом канале, чтобы увеличить аудиторию.

Тащин сказал, что только «Матч ТВ» может дать эфирное время для разборов игры российской сборной.

В ответ Карпин заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень».

Тащин парировал, что тренер тоже участвует в таких передачах. На это Карпин ответил, что его заставляют ходить к ним, а сам он этого не хочет.