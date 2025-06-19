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  • Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России

Карпин предложил забрать у «Матч ТВ» показ матчей сборной России

Сегодня, 17:00
15

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поспорил с генеральным продюсером «Матч ТВ» Александром Тащиным.

Карпин предложил транслировать матчи национальной команды на Первом канале, чтобы увеличить аудиторию.

Тащин сказал, что только «Матч ТВ» может дать эфирное время для разборов игры российской сборной.

В ответ Карпин заявил, что в эфире федерального телеканала «за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень».

Тащин парировал, что тренер тоже участвует в таких передачах. На это Карпин ответил, что его заставляют ходить к ним, а сам он этого не хочет.

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Источник: «Первый спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (15)
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FIA2507
1750343307
Да хоть на порносайты переносите матчи этой сборной, может хоть кто-то смотреть станет…
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Semenycch
1750343603
Так этот бездарь еще и обидчивый! Недоделанный, звездой себя почувствовал?
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The only one
1750343674
А ещё лучше выгнать матч тв куда нибудь на Культуру а на освободившемся месте сделать нормальный спортивный канал.
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mutabor0992
1750344306
"Два сапога-пара.Да только на левую ногу."(народная поговорка)Валерик,а на "Что?Где?Когда?" тебя тоже ходить заставляют?Или все дело в этих...Как его?А в дЭньгах!
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subbotaspartak
1750344306
...«за час до матча сидят эксперты и несут всякую хрень».... И после игры 2 часа сопли жуют... и далеко не бесплатно...
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АЛЕКС 58
1750345879
Можно подумать пудель бесплатно на Матч-ТВ ходит,как и на Что,Где,Когда? Пудель,твоя родина там где ж.о.п.а в тепле и деньги даром платят.
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Artemka444
1750345977
Правильно матв ты говнище
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Цугундeр
1750348712
С приходом в Динамо, Валерий Георгиевич решил , что теперь он окончательно бессмертный?) Зря.
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ySS
1750349178
Газолюбители вступились за газпром-тв) По сути Валера прав, но и он туда не бесплатно ходит. Хотя для ведущих болтунов это основная работа)
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qawzsexdr
1750350062
1 канал смотрят только пенсионеры и часть домохозяек. К тому же съёмки организовывает показывающий канал, а на первом только разборки алкашей и политиков могут снимать
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