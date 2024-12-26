Реакция Файзуллаева на интерес «Монако»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаева прокомментировал информацию об интересе «Монако».

Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».

В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

– Пару недель назад в СМИ появились новости, что тебя очень хочет «Монако». Уже успел подобрать себе там дом?

– Ха-ха, нет. Когда эта новость только появилась, Мусаев и Дивеев сразу начали меня подкалывать, а родители рассказали, что все родственники начали их поздравлять. Но я поспешил всех успокоить – все новости я сам узнал из интернета. Никакой информации об интересе «Монако» у меня нет.