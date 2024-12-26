Казаков – о назначении Кагигао в «Спартак»: «Клуб готовится к настоящей борьбе за чемпионство»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков прокомментировал готовящееся назначение Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Кагигао расстался с «Галатасараем» и летит в Москву. «Спартак» ждeт испанца, считающегося любимым скаутом Арсена Венгера, что говорит о многом.

О чем?

О том, что в РПЛ приезжает человек с богатым бэкграундом и сильной репутацией. Вопрос только в том, что для него значит этот вызов? Мы видели разные иностранные величины в разный период своей карьеры. Или же Гус в сборной и Гус в «Анжи» – две больших разницы.

Скажу одно: испанцы в России в целом приживаются лучше многих других наций. И приезд человека с таким именем – имиджево безусловный плюс в условии отстранения. В инфосфере, может быть, и не заметят, а профессиональная среда галочку поставит.

Олег Малышев, застигнутый на бегу, признался, что среди кандидатов был один российский специалист и несколько иностранных. Кто был этот наш человек, скоро узнаем, но выбор в пользу иностранца понятен.

Иностранный тренер, иностранный шеф-скаут, иностранный состав. И все это акцент «Лукойла» и «Спартака» многих лет. Так что россиянам пока здесь не место.

Хорошо это или плохо – аргументы у всех свои. Очевидно, что «Спартак» (или «Лукойл») пытается дистанцироваться от российских агентов. Даже при сохраняющемся влиянии Павла Андреева.

Звучит вышесказанное отчасти странно, но надо понимать, что любой большой клуб не одновекторный. Сил много, они разные и мнения по кандидатам тоже разные.

Не погружен в детали, но поскольку в Москву прилетает испанец, а не итальянец, можно попробовать поздравить Малышева с таким выбором «Спартака». Учитывая ноябрь-декабрь клуба, это не удивительно.

Что ждет Кагигао в Москве (если турки нас не обманывают, и летит именно он) – пахота до второго сбора «Спартака».

Интересно, кто будет заниматься продажей или арендой тех россиян, кто уходят или должны уйти. Интересно, как Кагигао и Деян Станкович будут расчищать середину поля – под трансферы в эту зону (очевидно, что именно сюда должно быть внимание).

Интересно, что в ноутбуке испанца и сколько «Лукойл» готов выделить денег под него в близкой и среднесрочной перспективе.

И самое интересное – вопреки слухам, связанным не столько с футболом, сколько с раскладами на более высоких этажах, этот «Спартак», кажется, готовится к борьбе за чемпионство. Настоящей.

Схема еще хрупкая – поскольку Станкович, как и португальский шеф-скаут, пока адаптируются в России, а Кагигао это толкьо предстоит.

Но «Спартак» в точке бурного роста, в то время как «Зенит» в стагнации, а «Краснодар» пытается закрепиться в качестве стабильного претендента на титул», – написал Казаков.