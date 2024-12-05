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    Жесткая реакция Селюка на назначение Ари в «Торпедо»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал назначение Ари спортивным директором «Торпедо».

    «В «Торпедо» взяли клоуном спортивного директора. Ари сегодня сам выложил видео: машина едет, он танцует, кричит, мол у него, самый лучший российский паспорт и так далее. Спортивный директор так себя вести не должен.

    Я специально прочитал три интервью Ари и понял, что уровень его умственных способностей – максимум три начальных класса образования в школе.

    Ари заявляет: «Кононов помог мне, взял меня на работу». Только Ари не понимает, что он теперь руководитель Кононова, а не Кононов его взял на работу. А Кононов-то как раз его взял с той точки зрения, что это ручной спортивный директор.

    Ари говорит: «У меня помощницей будет моя жена». Офигеть можно. Сейчас все жены начнут быть помощницами или спортивными директорами.

    Ари сам говорил, что он и его жена – якобы хозяева одного клуба в Бразилии. Я так понимаю, это 10-я лига, 18-я зона. Но если он хозяин клуба, это конфликт интересов: он не может быть спортивным директором [в другом клубе].

    В свое время мне не дали взять клуб в Израиле из-за того, что я занимаюсь агентской деятельностью. Федерация футбола Израиля сказала, что это невозможно. Понятно, что в «Торпедо» сейчас хлынет группа бразильцев-пляжников, и за все это будет платить команда.

    «Торпедо» играет в Первой лиге. Могу поспорить, что Ари не знает даже трех футболистов в этом турнире: кто как играет, кто хороший, кто плохой. Для чего его берут? Думают, Ари сейчас бразильцев наприводит, как в «Краснодар» и «Зенит»?

    Понимаете, имя, репутация клуба – то, что создается годами. «Торпедо» – это большой клуб. А Ари говорит: «Я приведу жену». А дочку он не хочет взять? Или папу с мамой в совет директоров посадить?

    А фраза «Я Погба приведу»? У Ари что ни высказывание, то глупость. Они с женой будут все делать сейчас ради популизма, чтобы про них было больше напечатано. Вот это позор российского футбола», – сказал Селюк.

    • Ари играл в РПЛ за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар».
    • С «Локо» уроженец Бразилии брал РПЛ.
    • За сборную России у Ари 2 матча.

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    Источник: Metaratings

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    05.12.2024 22:11
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1733427588
    Как и Селюк-Негоро,торговец просроченным чёрным товаром. А для конкурентов это назначение,в таком случае,очень радостное.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1733432663
    Теперь в Торпедо будет всё как в Зените. Единственное отличие - в Зените спортивный директор не лысый. )***
    Ответить
    crf575757
    1733456386
    Да Селюк просто ЧМО беспросветное !
    Ответить
    Каратель помойников
    1733462665
    Явно прослеживается зависть силюха.ари начнет тягать бразилов потихоньку,а селюх будет бибу черемякать
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