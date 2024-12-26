Файзуллаев в стиле Карпина ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не планирует переходить в «Зенит».

– Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?

– Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?

– А если «Зенит» даст тебе много денег?

– И?

– Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?

– «Жирону»