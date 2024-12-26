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    • Файзуллаев в стиле Карпина ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

    Файзуллаев в стиле Карпина ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не планирует переходить в «Зенит».

    – Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?

    – Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?

    – А если «Зенит» даст тебе много денег?

    – И?

    – Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?

    – «Жирону»

    • Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
    • В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1735207718
    Он русский бы выучил только за то ,что им разговаривал Гинер..А упало Б пропало. "И?" осталось на трубе.)
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