Файзуллаев в стиле Карпина ответил на вопрос о трансфере в «Зенит»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не планирует переходить в «Зенит».
– Твой переход в другой клуб РПЛ возможен?
– Думаю, нет. Мне хорошо в ЦСКА, все устраивает. Зачем что-то менять внутри России?
– А если «Зенит» даст тебе много денег?
– И?
– Выберешь его или условную «Жирону» со средней зарплатой?
– «Жирону»
- Сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны «Монако» и «Сосьедада».
- В этом сезоне Файзуллаев забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.