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    • Юран отказывает клубам Первой лиги: «Хочется большего, не исключаю Европу»

    Юран отказывает клубам Первой лиги: «Хочется большего, не исключаю Европу»

    Сергей Юран не против тренировать в Европе.

    «Скажем так: не исключаю работу в зарубежном клубе. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал.

    Хочется чего-то большего. Приоритет – РПЛ. В крайнем случае – команда Первой лиги под задачу. Но и Европу не исключаю», – сказал Юран.

    • Тренер остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
    • Без него нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.
    • Юран утверждает, что его кандидатуру рассматривал «Спортинг».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии (3)
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    Мордаванин
    1735209810
    пока чего то большего даже садыгов неможет предложить
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    The only one
    1735211788
    Жди, только очень жди...
    Ответить
    Каратель помойников
    1735214191
    Плят, ещё один сырожа
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