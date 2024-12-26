Юран отказывает клубам Первой лиги: «Хочется большего, не исключаю Европу»

Сергей Юран не против тренировать в Европе.
«Скажем так: не исключаю работу в зарубежном клубе. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал.
Хочется чего-то большего. Приоритет – РПЛ. В крайнем случае – команда Первой лиги под задачу. Но и Европу не исключаю», – сказал Юран.
- Тренер остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
- Без него нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.
- Юран утверждает, что его кандидатуру рассматривал «Спортинг».