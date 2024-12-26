Юран отказывает клубам Первой лиги: «Хочется большего, не исключаю Европу»

Сергей Юран не против тренировать в Европе.

«Скажем так: не исключаю работу в зарубежном клубе. Мне и сейчас поступают какие-то предложения, из Первой лиги, но я уже там много лет работал и эти задачи решал.

Хочется чего-то большего. Приоритет – РПЛ. В крайнем случае – команда Первой лиги под задачу. Но и Европу не исключаю», – сказал Юран.