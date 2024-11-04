Юран: «Я действительно был в шорт-листе «Спортинга» – звонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

Сергей Юран настаивает, что «Спортинг» рассматривал его кандидатуру на замену Рубену Амориму.
«Приятно, что я попал в шорт-лист. Это правда. Я люблю перепроверять. Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно.
Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola.
Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», – рассказал Юран.
- Аморим ушел в «Манчестер Юнайтед».
- «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 10 туров.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».