Юран: «Я действительно был в шорт-листе «Спортинга» – звонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

Сергей Юран настаивает, что «Спортинг» рассматривал его кандидатуру на замену Рубену Амориму.

«Приятно, что я попал в шорт-лист. Это правда. Я люблю перепроверять. Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно.

Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola.

Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», – рассказал Юран.