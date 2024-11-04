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    • Юран: «Я действительно был в шорт-листе «Спортинга» – звонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

    Юран: «Я действительно был в шорт-листе «Спортинга» – звонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть»

    Сергей Юран настаивает, что «Спортинг» рассматривал его кандидатуру на замену Рубену Амориму.

    «Приятно, что я попал в шорт-лист. Это правда. Я люблю перепроверять. Как только первый звонок от журналиста по этому вопросу был, я сразу перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть. Может, троллят или еще че-то, у нас же сейчас это модно.

    Я набрал, и [агент] Паулу Барбоза говорит: «Да, есть в шорт-листе». Это было в прессе, Record или A Bola.

    Но, говорит, ты не обольщайся, в первую очередь у нас рассматривают местных тренеров, потом, возможно, пойдут по иностранцам. А я говорю: «А у нас наоборот», – рассказал Юран.

    • Аморим ушел в «Манчестер Юнайтед».
    • «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 10 туров.
    • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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    Источник: «Спартак Шоу»

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    04.11.2024 17:39
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1730734205
    ..."Эх, бедолага, ну, спи, Серёга!"(с)...
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    Интерес
    1730735704
    Не удалось....Но дурацкий колпак уже может снять.
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    FCSpartakM
    1730752804
    Новый уровень физруков, они уже не только критикуют иностранцев, но еще и фантазируют
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