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    Григорий Иванов определил зло российского футбола

    Президент «Урала» Григорий Иванов отрицательно высказался об агентах.

    «Все знают моe отношение к агентам. Я всем нашим футболистам говорю, что вы тренируетесь и ломаете ноги, а агент пришeл, подписал и говорит, что это его футболист.

    Есть хорошие агенты, которые действительно многое делают. Павел Андреев – один из тех агентов, который привeл в Самару много хороших футболистов. Самара заработала большие деньги на футболистах, которых привeз Павел. Но я отрицательно отношусь к агентам. Это зло нашего футбола», – сказал Иванов.

    • Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проверку футбольных агентов.
    • Упомянутый Ивановым Андреев был допрошен полицией.
    • Павла называют самым влиятельным агентом в России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 18:54
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    Комментарии (3)
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    Тинез Розоп
    1734450958
    Газпром- зло нашего футбола…
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    Иван Петров 1986
    1734452292
    Где деньги там и зло.
    Ответить
    Интерес
    1734455565
    Это уже было.Кто на сайте спит на дежурстве?
    Ответить
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