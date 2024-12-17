Григорий Иванов определил зло российского футбола

Президент «Урала» Григорий Иванов отрицательно высказался об агентах.
«Все знают моe отношение к агентам. Я всем нашим футболистам говорю, что вы тренируетесь и ломаете ноги, а агент пришeл, подписал и говорит, что это его футболист.
Есть хорошие агенты, которые действительно многое делают. Павел Андреев – один из тех агентов, который привeл в Самару много хороших футболистов. Самара заработала большие деньги на футболистах, которых привeз Павел. Но я отрицательно отношусь к агентам. Это зло нашего футбола», – сказал Иванов.
- Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проверку футбольных агентов.
- Упомянутый Ивановым Андреев был допрошен полицией.
- Павла называют самым влиятельным агентом в России.