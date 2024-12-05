Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • В «Торпедо» раскрыли стоимость строительства нового стадиона

    В «Торпедо» раскрыли стоимость строительства нового стадиона

    Совладелец «Торпедо» Николай Сторожук прокомментировал строительство клубного стадиона в Москве.

    «На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей. Мы зашли, когда были забиты только сваи.

    Отмечу, это не только стадион, это спортивный комплекс, физкультурно‑оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо».

    Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает второе место. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер‑лигу уже в этом футбольном сезоне», – сказал Сторожук.

    • Переезд «Торпедо» на новую арену запланирован на весну 2026 года.
    • Стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей.
    • «Торпедо» идет в Первой лиге 2-м.

    Новости по теме
    Ари озвучил амбициозную цель «Торпедо» 4
    Жесткая реакция Селюка на назначение Ари в «Торпедо» 4
    «Торпедо» хочет арендовать полузащитника «Спартака» 9
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2024 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Каратель помойников
    1733455259
    В биздните увидев такую смету покрутили пальцем у виска :"даже своровать нечего"
    Ответить
    zigbert
    1733456826
    Да уж пора Торпедо новый стадион.
    Ответить
    ZeBolotny
    1733529290
    Автор, ты на каком "хлебушке" сидишь? Какой "Сторожук"??? Тренер "Торпедо" Олег Кононов!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 