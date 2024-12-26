Тренер «Зенита»: «РПЛ – одна из сильнейших лиг Европы»

Вильям, тренер «Зенита», оценил уровень РПЛ.

«Падение уровня РПЛ? Те, кто так говорят, скорее всего, они раздражены от лидеров и начинают искать оправдания собственным неудачам. Посмотрите на ведущие европейские чемпионаты. В Англии уже много лет побеждает «Манчестер Сити», в Германии есть «Бавария», во Франции – «ПСЖ». Но никто ведь не говорит о низком уровне этих первенств.

В России очень интересная лига. У «Зенита» каждый год по несколько конкурентов. С нами бьются «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Я бы даже сказал, что РПЛ – один из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь есть все: борьба, интрига, красивые голы», – сказал Вильям.