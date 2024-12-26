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    Тренер «Зенита»: «РПЛ – одна из сильнейших лиг Европы»

    Вильям, тренер «Зенита», оценил уровень РПЛ.

    «Падение уровня РПЛ? Те, кто так говорят, скорее всего, они раздражены от лидеров и начинают искать оправдания собственным неудачам. Посмотрите на ведущие европейские чемпионаты. В Англии уже много лет побеждает «Манчестер Сити», в Германии есть «Бавария», во Франции – «ПСЖ». Но никто ведь не говорит о низком уровне этих первенств.

    В России очень интересная лига. У «Зенита» каждый год по несколько конкурентов. С нами бьются «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Я бы даже сказал, что РПЛ – один из сильнейших чемпионатов Европы. Здесь есть все: борьба, интрига, красивые голы», – сказал Вильям.

    • Бразилец в России с 2009 года.
    • Он играл за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо», «Уфу».
    • В 2015-2018 годах Вильям входил в штаб «Уфы», в 2019 году пополнил «Зенит».

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1735204943
    Этот Вильям не Шекспир,случайно? Тот тоже комедии писал,а не только трагедии.
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    DeStar
    1735206955
    а я президент канады
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    rash1959
    1735207675
    Перекройте им доступ к вдыханию газа. Это пройдёт... наверно.
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