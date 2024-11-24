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    Корнеев прокомментировал 5:2 «Спартака» с «Локомотивом»

    Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев отреагировал на крупную победу «Спартака» над «Локомотивом». Команда Деяна Станковича выиграла со счетом 5:2. Манфред Угальде сделал покер.

    «Такого результата, конечно, никто не ожидал. Мне казалось, «Локомотив» был фаворитом в этой игре, потому что последние матчи достаточно убеждали организацией и мобильностью. Но «Локомотив» впереди был беззубый. Обычно мы видим быстрые выхода, которые они доводят до моментов. А тут никто из нападающих не цеплялся.

    Надо отметить, что «Спартак» больше владел инициативой, очень быстро передвигал мяч. После первого гола «Спартак» почувствовал уверенность, трибуны их погнали», – сказал Корнеев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    andr45
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    «Локомотив» впереди был беззубый» А, может, не «Локомотив» был беззубый, а «Спартак» своей быстрой комбинационной и разнообразной игрой сделал его таковым? Например, ненавидимый всеми щелкоперами-дилетантами Умяров, полностью выключил «гениального» Батракова из игры, доведя его до истерики))) Впрочем, объяснять что-либо этим злобным никчемушникам, содержанкам Милера, бесполезно) В силу убогости своих мозгов они могут только шипеть и материться в эфире)
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