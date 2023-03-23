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  • В России в 2022 году выявлено 92 подозрительных матча: больше только в одной стране

В России в 2022 году выявлено 92 подозрительных матча: больше только в одной стране

23 марта 2023, 00:09
13

Sportradar – транснациональная корпорация, собирающая и обрабатывающая спортивную статистику для букмекерских контор, спортивных федераций и медиакомпаний – исследовала футбольный рынок на наличие подозрительных матчей в прошлом году.

Оказалось, что в России в 2022 году выявлено 92 подозрительных матча. Больше только в Бразилии – 152. На третьем месте Чехия – 56 встреч. В пятерке также Казахстан и Китай.

Sportradar основывается на подозрительные тенденции в ставках на те или иные матчи. В основном они фиксируются в низших лигах, где, как считается, ввиду низкого внимания аудитории легче организовывать нужный результат.

Всего за 2022 год в мире установлен рекорд по количеству подозрительных игр в различных видах спорта – 1212 (на 34% больше, чем в 2021 году).

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига
Комментарии (13)
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RedMaksim97
1679523276
Сажать в тюрьму всех
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"supermax"
1679541814
Не мог зенит столько наиграть :D
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talgatnurzhanov2006
1679544701
Казахстан должен быть в тройке! Как в прошлом году Астану вытащили за уши это надо было видеть. И СМИ как один все молчали.
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Skull_Boy
1679547262
Ну естественно, если спонсоры бук. конторы
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Koni_Best_1
1679553598
Из этих 92 матчей 90 у Сенита
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serglider
1679557104
Я так понимаю, что тут замешан тотализатор? То есть, где-то в Первой лиги играют лидер и аутсайдер и вдруг на этот матч ставят раз в десять больше ставок, чем обычно на ничью или на выигрыш аутсайдера! И... бац! Андердог побеждает))) И подобных матчей 92!? Где-то читал, как чел из гандбольной молодежки, с корефанами, наскребли бабок, поставили на проигрыш своей команды и слили матч. Когда хотели получить выигрыш с букмекерской конторы, то были посланы на хрен)))
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eugen-han
1679563173
,,Подозрительные" с точки зрения букмекеров,- это не означает, что они в целом вызывают у кого-либо подозрения! Не всё так очевидно и однозначно в футболе вообще и в частности в России, где ,,буки" хотят контролировать результаты и исходы матчей...в особенности это явно во второй лиге.
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paracetamol
1679563585
Вот так футбол и сдохнет!
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Ziklop
1679566704
про Барселону что не кукарекают? низя испанских коррупционеров трогать, там говна не меньше в низших лигах. получен приказ гнобить Россию на всех уровнях и наши постят эту х***ю.
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