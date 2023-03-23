В России в 2022 году выявлено 92 подозрительных матча: больше только в одной стране

Sportradar – транснациональная корпорация, собирающая и обрабатывающая спортивную статистику для букмекерских контор, спортивных федераций и медиакомпаний – исследовала футбольный рынок на наличие подозрительных матчей в прошлом году.

Оказалось, что в России в 2022 году выявлено 92 подозрительных матча. Больше только в Бразилии – 152. На третьем месте Чехия – 56 встреч. В пятерке также Казахстан и Китай.

Sportradar основывается на подозрительные тенденции в ставках на те или иные матчи. В основном они фиксируются в низших лигах, где, как считается, ввиду низкого внимания аудитории легче организовывать нужный результат.

Всего за 2022 год в мире установлен рекорд по количеству подозрительных игр в различных видах спорта – 1212 (на 34% больше, чем в 2021 году).