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  • Моуринью отреагировал на возможный переход Роналду в «Фенербахче»

Моуринью отреагировал на возможный переход Роналду в «Фенербахче»

24 ноября 2024, 14:30
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в турецкий клуб. Ранее сообщалось, что португальский специалист позвал 39-летнего форварда «Аль-Насра» в свою команду.

«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.

Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, можем поесть в моем отеле!» – сказал Моуринью.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Турция. Суперлига Аль-Наср Фенербахче Роналду Криштиану Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
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Моуринью:позовём ещё Калачева,привезёт водки,посидим как нормальные люди
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