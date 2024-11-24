Моуринью отреагировал на возможный переход Роналду в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о возможном переходе Криштиану Роналду в турецкий клуб. Ранее сообщалось, что португальский специалист позвал 39-летнего форварда «Аль-Насра» в свою команду.

«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.

Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией. Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, можем поесть в моем отеле!» – сказал Моуринью.

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