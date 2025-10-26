Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»

Агент защитника «Серик Беледиеспор» Кирилла Гоцука Андрей Талаев рассказал о планах футболиста.
«До зимы будет играть, там посмотрим.
Как Кирилл реагирует на проблемы с выплатами? У него не такие большие задержки, как пишут в прессе», – сказал агент.
- Гоцук перешел в «Серик Беледиеспор» этим летом.
- Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
- Главный тренер команды Сергей Юран послал инвестора Туфана Садыгова и был уволен.
Источник: «Спорт-Экспресс»