Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности

Появились подробности увольнения главного тренера «Серик Беледиеспора» Сергея Юрана.

«После выездного матча «Серикспора» с «Пендикспором» (проиграли 0:4) в подтрибунке стадиона хозяев состоялся громкий телефонный разговор между главным тренером и человеком, который якобы не владеет командой, но должен ей кучу денег.

Туфан Садыгов предъявил Юрану за то что его сын Илья не вышел в основе (на 78-й минуте Юран сделал двойную замену – на поле появились его сын Артем + отпрыск Туфана Илья). Началась перепалка, в результате которой коуч послал босса в пешее эротическое путешествие.

Это конец тренерской карьеры россиянина в Турции, он расстается с «Серикспором». Юран мог покинуть клуб без неустойки, если бы ушел сам. Но в случае увольнения ему должны выплатить ЗП до конца контракта – это 13,02 миллиона рублей», – написал источник.