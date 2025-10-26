Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности

Сегодня, 10:29

Появились подробности увольнения главного тренера «Серик Беледиеспора» Сергея Юрана.

«После выездного матча «Серикспора» с «Пендикспором» (проиграли 0:4) в подтрибунке стадиона хозяев состоялся громкий телефонный разговор между главным тренером и человеком, который якобы не владеет командой, но должен ей кучу денег.

Туфан Садыгов предъявил Юрану за то что его сын Илья не вышел в основе (на 78-й минуте Юран сделал двойную замену – на поле появились его сын Артем + отпрыск Туфана Илья). Началась перепалка, в результате которой коуч послал босса в пешее эротическое путешествие.

Это конец тренерской карьеры россиянина в Турции, он расстается с «Серикспором». Юран мог покинуть клуб без неустойки, если бы ушел сам. Но в случае увольнения ему должны выплатить ЗП до конца контракта – это 13,02 миллиона рублей», – написал источник.

  • Юран возглавил «Серик» летом. Команда занимает 13-е место из 20 во втором дивизионе Турции.
  • «Серик» не побеждает с 19 сентября – 3 ничьих и 2 поражения в 5 матчах.
  • Сообщалось, что в клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.

Еще по теме:
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре» 8
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор» 11
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
10:29
Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА
09:45
3
ВидеоМойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле»
09:15
2
Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости
01:55
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
01:11
8
Реакция Роналду на 950-й гол в карьере
01:00
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
00:25
11
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3) и остался на 6-м месте
00:09
6
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»
Вчера, 23:35
14
Все новости
Все новости
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
01:11
8
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
00:25
11
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
Вчера, 22:55
2
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
24 октября
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
24 октября
8
Защитник «Галатасарая» хочет вернуться в РПЛ
23 октября
1
Представитель Абрамовича прокомментировал новость об инвестициях в «Галатасарай»
21 октября
Абрамович станет инвестором лучшего клуба Турции
21 октября
7
У команды Юрана месяц нет побед
20 октября
7
Реакция Юрана на новости об увольнении из «Серика»
14 октября
3
Раскрыта зарплата Юрана в турецком клубе
14 октября
2
В клубе Юрана конфликт между российскими и турецкими футболистами
14 октября
3
Юрану поставили ультиматум в «Серик Беледиеспор»
14 октября
4
Клуб Джикии назначил нового тренера
13 октября
В «Фенербахче» приняли решение по будущему Тедеско
9 октября
Личка – о своей работе в Турции: «Я здесь самый главный осел»
6 октября
«Антальяспор» с Джикией пропустил 5 голов
4 октября
1
Команда Юрана продлила беспроигрышную серию в Турции
29 сентября
2
Мостовой – о возможной отставке Тедеско из «Фенербахче»: «Это вина не Доменико, а природы»
26 сентября
2
ВидеоБывший игрок ЦСКА ударил по щеке партнера по команде
26 сентября
Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения
26 сентября
6
ВидеоКоманда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока
24 сентября
2
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
23 сентября
1
Джикия забил во второй игре подряд в Турции
20 сентября
3
«Газуем»: Юран – о работе в Турции
20 сентября
3
Команда Юрана выиграла 2-й матч подряд в Турции благодаря голу российского футболиста
19 сентября
Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
Реакция Садыгова на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 